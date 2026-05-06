Boston barre a Detroit con un 4-0 en el regreso de Sonny Gray tras una lesión

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Sonny Gray, lanzador de los Medias Rojas de Boston, trabaja durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Gray (3-1) hacía su primera apertura desde que enfrentó a los Tigers el 20 de abril en Fenway Park, un juego que abandonó después de dos entradas y dos tercios de labor por una distensión en el tendón de la corva. Permitió cuatro hits y dos bases por bolas, además de ponchar a dos el miércoles.

Jack Flaherty (0-3) cedió cuatro carreras —dos limpias— con tres imparables y una base por bolas en cinco entradas. Ponchó a 10.

Flaherty abanicó a los primeros cinco bateadores que enfrentó, pero permitió dos carreras en cada una de las dos entradas siguientes.

El mexicoamericano Marcelo Mayer abrió la tercera con un sencillo dentro del cuadro que rebotó en el guante de Colt Keith en la tercera base y Flaherty golpeó al venezolano Carlos Narváez con un lanzamiento. Caleb Durbin puso el 1-0 con un doble productor y Willson Contreras, también de Venezuela, añadió un elevado de sacrificio.

Masataka Yoshida conectó un sencillo y Ceddanne Rafaela recibió base por bolas en la cuarta. Tras un ponche, Narváez pegó un rodado a tercera que se le fue por debajo del guante a Keith y se internó por la línea del jardín izquierdo, y anotaron dos corredores.

Los Medias Rojas llenaron la casa con tres pasaportes y un out en la séptima, lo que hizo que Brant Hurter saliera del bullpen. Ponchó al venezolano Wilyer Abreu y consiguió que Trevor Story bateara un rodado para out.

Detroit jugó sin su mánager A.J. Hinch, quien fue suspendido un juego por el incidente del martes que vació las bancas. El abridor de los Tigers, el dominicano Framber Valdez, fue suspendido originalmente seis juegos por golpear a Story, pero la sanción se redujo a cinco juegos cuando no apeló. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP