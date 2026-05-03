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Bomberos trabajan toda la noche para apagar incendio en Universidad del Sur de Florida

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Los bomberos trabajaron durante la noche para extinguir un incendio en un laboratorio del campus de la Universidad del Sur de Florida en St. Petersburg, y las autoridades indicaron el domingo que el edificio podría ser una pérdida total.

Los bomberos combaten un incendio en el campus de la Universidad del Sur de Florida, el sábado 2 de mayo de 2026, en Saint Petersburg, Florida. (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP)
Los bomberos combaten un incendio en el campus de la Universidad del Sur de Florida, el sábado 2 de mayo de 2026, en Saint Petersburg, Florida. (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP) AP

El incendio del sábado por la noche obligó a evacuar al edificio del laboratorio de ciencias marinas y levantó columnas de humo denso el lugar. No se reportaron heridos y no se liberaron materiales peligrosos, escribió el presidente de la USF, Moez Limayem, en un mensaje a estudiantes y personal.

La causa del incendio seguía bajo investigación.

Limayem señaló que las evaluaciones de daños continuaban, pero la destrucción fue extensa.

“Nuestros equipos de recuperación están trabajando con el Colegio de Ciencias Marinas para priorizar material y equipo de investigación clave para evaluar su posible recuperación cuando se despeje el edificio”, escribió Limayem.

Las clases y los exámenes que iban a realizarse en el edificio serán reubicados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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