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Bo Naylor pega jonrón de 3 carreras y asegura triunfo 8-5 de Guardianes sobre Reales

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Bo Naylor conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y Kyle Manzardo pegó un doble de dos carreras que abrió el marcador en la primera entrada para guiar la victoria el jueves 8-5 de los Guardianes de Cleveland sobre los Reales de Kansas City.

Bo Naylor de los Guardianes de Cleveland celebra corriendo las bases tras batear un jonrón de tres carreras en la séptima entrada ante los Reales de Kansas City el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)
Bo Naylor de los Guardianes de Cleveland celebra corriendo las bases tras batear un jonrón de tres carreras en la séptima entrada ante los Reales de Kansas City el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Los Guardians recibieron a Seth Lugo con cinco hits en una primera entrada de tres carreras, destacada por el doble de Manzardo contra la pared en el jardín derecho-central.

Petey Halpin impulsó la primera carrera de su carrera en las Grandes Ligas con un sencillo en la tercera entrada, ampliando la ventaja de Cleveland a 4-0.

En la sexta, Halpin recibió base por bolas, se robó la segunda y anotó por un passed ball de Carter Jensen para poner el juego 5-1.

El jonrón de Naylor al bullpen del jardín derecho aseguró la victoria.

Slade Cecconi (2-4) limitó a los Realea a dos carreras con seis hits en cinco episodios y un tercio. mientras otorgaba tres bases por bolas y ponchaba a tres.

Cade Smith ponchó a dos para conseguir su décimo salvamento.

Con la serie de cuatro juegos dividida, los Guardianes han ganado o dividido nueve series consecutivas contra rivales de la División Central de la Liga Americana, con marca de 22-8 desde que perdieron 2 de 3 en Kansas City el 26-27 de julio de 2025.

Chase DeLauter conectó un doble para extender su racha de hits a un récord personal de 11 juegos, mientras batea para .487.

El sencillo impulsor de Maikel Garcia puso a Kansas City en el marcador en la quinta.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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