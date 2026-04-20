americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Blue Origin suspende lanzamientos de cohete New Glenn tras colocar satélite en órbita equivocada

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La empresa de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, atribuyó el fallido lanzamiento del fin de semana que dejó a un satélite en la órbita equivocada a una falla en el motor del cohete, señaló la compañía el lunes.

El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde la plataforma LC36 de la estación de la Fuerza Espacial, el domingo 19 de abril de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Foto/John Raoux)
El cohete New Glenn de Blue Origin despega desde la plataforma LC36 de la estación de la Fuerza Espacial, el domingo 19 de abril de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Los lanzamientos del enorme cohete New Glenn quedaron suspendidos hasta que Blue Origin y la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) hayan completado su investigación.

El cohete despegó el domingo de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. El propulsor reutilizable de la primera etapa funcionó bien y aterrizó con éxito en una barcaza sobre el océano varios minutos después del lanzamiento. Pero la etapa superior no pudo colocar el satélite en una órbita lo suficientemente elevada para que pudiera iniciar operaciones.

Datos preliminares indican que uno de los motores de la etapa superior no produjo el empuje suficiente, señaló el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp.

El satélite debía incorporarse a la red en órbita de AST SpaceMobile, diseñada para ofrecer servicio directo a teléfonos inteligentes desde el espacio.

La etapa superior del cohete y el satélite reingresaron el lunes a la atmósfera, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos. De momento no hay más detalles disponibles.

Se trata de apenas el tercer vuelo del New Glenn, el enorme cohete de Blue Origin diseñado para llevar naves espaciales a la órbita. La NASA cuenta con el New Glenn para lanzar los módulos de alunizaje Blue Moon para el programa lunar Artemis. El cohete Starship de SpaceX también es parte de la contienda por llevar astronautas a la Luna incluso a partir de 2028.

Con una altura de más de 98 metros (320 pies), el cohete lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra en 1962.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter