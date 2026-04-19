Beguinajes de Bélgica: oasis tranquilos en un mundo de ruido y distracción

Un visitante se sienta entre los narcisos en el patio del Beguinaje Ten Wijngaerde de Brujas, Bélgica, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Virginia Mayo) AP

Y, sin embargo, alrededor de dos docenas de mujeres residentes y visitantes han encontrado un santuario oculto, lejos de su bullicio, en un lugar que queda sobre un pequeño puente y bajo un arco ornamentado con una frase en latín grabada: “sauvegarde”, o “refugio”.

Enclavado en un mar de narcisos amarillos se encuentra un oasis de calma y tranquilidad fundado en 1245: el Beguinaje Principesco Ten Wijngaerde de Brujas.

Desde hace 22 años, Trees Dewever considera este beguinaje su hogar. Comentó que le proporciona “una sensación abrumadora de calma y creo que necesitamos eso en este mundo”.

Su vecina, Jo Verplaetsen, residente del beguinaje desde hace 23 años, señaló que el espíritu del refugio medieval hoy resulta reconfortante y social.

Por serenos que parezcan ahora, los beguinajes surgieron después del siglo XII como un antídoto frente a la devastación.

Los conflictos en la Edad Media diezmaron a la población masculina, lo que dejó un gran número de viudas y mujeres solteras que necesitaban algún tipo de estabilidad. A menudo optaban por las normas más flexibles de los beguinajes en lugar de los conventos más estrictos, explicó Michel Vanholder, voluntario en la iglesia del Gran Beguinaje de Malinas.

“No querían convertirse en monjas, pero aun así querían vivir juntas sin hombres porque no había suficientes hombres con quienes casarse”, afirmó.

A las mujeres que se unían se las llamaba beguinas y, aunque se les prohibía casarse mientras residieran en los beaterios, se les permitía salir libremente, podían poseer sus propios bienes y no hacían votos religiosos de celibato y pobreza como las monjas de los conventos cercanos.

“Las mujeres que no querían convertirse en monjas de verdad o religiosas podían tener una forma intermedia, convirtiéndose en beguina”, indicó Brigitte Beernaert, quien se mudó al beguinaje de Brujas hace más de 20 años.

Las mujeres del beguinaje a menudo trabajaban cuidando a los enfermos y a los pobres, pero también ganaban dinero con labores de aguja y tejiendo encaje. Algunas reinvertían las ganancias en la comunidad.

Pero los beguinajes fueron, en distintos momentos, acogidos y perseguidos por el Vaticano. Una beguina destacada, la mística cristiana francesa Marguerite Porete, fue condenada como hereje y quemada en la hoguera en 1310.

Los novelistas Ken Follett, Charlotte Brönte y Umberto Eco han escrito sobre las beguinas y sus equivalentes masculinos, los begardos.

Desde el punto de vista arquitectónico, los beguinajes se diseñaron para que mujeres afines vivieran con comodidad, silencio y seguridad, con pequeños jardines escondidos en callejones de fácil acceso o alrededor de una plaza principal, con casas orientadas hacia un patio común. El corazón de la comunidad era casi siempre una capilla o una iglesia.

Hoy, la UNESCO reconoce como sitios de patrimonio mundial 13 beguinajes en Flandes, la mitad norte de Bélgica donde se habla flamenco.

La turista alemana Biata Weissbaeker, que visitaba Brujas con su esposo Achim, dijo que espacios así fueron y siguen siendo cruciales.

“Las mujeres necesitan un lugar como este: un lugar seguro que les dé la posibilidad de entrar en sí mismas”.

Las tradiciones cambiantes de los beguinajes

Aunque la última beguina en Bélgica, Marcella Pattijn, murió en 2013 a los 92 años, el principio central de la comunidad beguina ha perdurado durante los últimos 800 años.

“Una vez que estás aquí dentro, estás a salvo; eso, por supuesto, era literal en la Edad Media: una vez que vivías aquí, la ley no podía llevarte”, manifestó. “Hoy es más bien como un lugar seguro para mujeres solas”.

El beguinaje de Brujas, hasta el día de hoy, sigue admitiendo únicamente a mujeres, aunque el recinto ahora es propiedad de la propia ciudad, que también se encarga de su mantenimiento, y las residentes alquilan al Ayuntamiento.

Los beguinajes de Bélgica organizan actividades públicas con la esperanza de fomentar la comunidad dentro, mediante la jardinería, y fuera, a través de jornadas de puertas abiertas.

Algunas de las residentes de Brujas plantaron recientemente frambuesos contra el muro cerca del canal y mantienen colmenas para obtener miel. “El mundo es terrible en este momento, y esto nos da la impresión de que aquí todavía es seguro”, dijo Beernaert. “Esto ya le da a Brujas un poquito de paraíso, si se quiere. Y vivir dentro de ese paraíso es una sensación increíble”.

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El periodista de The Associated Press Sam McNeil en Bruselas contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP