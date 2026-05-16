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Bayern Múnich por fin recibe el trofeo de la Bundesliga y celebra

Bayern Munich por fin se hizo con el trofeo de la Bundesliga tras ampliar su récord de goles con un triplete de Harry Kane el sábado.

Harry Kane, del Bayern, le vierte cerveza a su compañero Joshua Kimmich mientras celebran el título de la Bundesliga al final del partido de fútbol entre el Bayern y el FC Colonia en Múnich, Alemania, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)
Harry Kane, del Bayern, le vierte cerveza a su compañero Joshua Kimmich mientras celebran el título de la Bundesliga al final del partido de fútbol entre el Bayern y el FC Colonia en Múnich, Alemania, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader) AP

El cuarto triplete de Kane esta temporada elevó su cuenta a 36 goles —a cinco del récord de la liga de Robert Lewandowski de 2020-21— en la goleada 5-1 de Bayern sobre Cologne en la última jornada.

Tom Bischof y Nicolas Jackson también anotaron.

Bayern terminó con 122 goles, superando con facilidad el anterior récord de la Bundesliga de 101, establecido por el Bayern de 1971-72 con figuras como Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

Leon Goretzka, que deja el club tras ocho temporadas, marcó el gol que rompió el récord cuando aún faltaban cinco jornadas por disputarse.

“Tenemos un gran grupo, una gran unión, y celebrar el éxito con eso es increíble”, dijo el miembro de la junta directiva de Bayern responsable del área deportiva, Max Eberl, tras su segundo título de liga con el club.

Con la excepción de la notable temporada invicta a nivel doméstico de Bayer Leverkusen en 2024, Bayern ha ganado todas las Bundesligas desde que Borussia Dortmund conquistó títulos consecutivos en 2012.

El extremo francés Michael Olise, que aportó 15 goles y asistió en otros 22 en 32 apariciones, fue elegido jugador de la temporada de la Bundesliga el sábado, que se convirtió en un día de celebración para la potencia bávara.

El equipo de Vincent Kompany aseguró el título con cuatro jornadas de anticipación, pero los jugadores tuvieron que esperar hasta el sábado para poder tener en sus manos el trofeo de la “ensaladera”.

Manuel Neuer, el capitán que el viernes extendió su contrato con el club por un año más, le entregó el trofeo a Goretzka para que lo alzara al cielo, lo que provocó una explosión de confeti y que sonara a todo volumen el omnipresente éxito de Queen “We Are The Champions” mientras arrancaban los festejos.

Las tradicionales duchas de cerveza llegaron rápidamente después, cuando llevaron al campo enormes jarras llenas de cerveza y cualquiera que tuviera la mala suerte de estar seco se convertía en objetivo. El defensor de Bayern Dayot Upamecano empapó a Kompany antes de que el entrenador, ya calado, lograra reunirse con sus familiares junto a la banda.

“Yo diría que hoy está bien celebrar un poco. Luego tenemos una semana y después estaremos totalmente concentrados en la final de copa”, comentó el mediocampista de Bayern Joshua Kimmich.

Bayern enfrenta al campeón defensor Stuttgart en la final de la Copa de Alemania en el Olympiastadion de Berlin el próximo sábado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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