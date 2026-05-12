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Barcelona quiere mantener a Hansi Flick al menos hasta el 2028

BARCELONA (AP) — Hansi Flick podría dirigir al campeón de La Liga, Barcelona, hasta 2029 tras anunciar que llegó a un acuerdo para ampliar su contrato por al menos un año.

El entrenador del Barcelona Hansi Flick levanta su premio después de que el equipo conquistó La Liga con una victoria ante el Real Madrid el domingo 10 de mayo del 2026. (AP Foto/Joan Mateu Parra)
El entrenador del Barcelona Hansi Flick levanta su premio después de que el equipo conquistó La Liga con una victoria ante el Real Madrid el domingo 10 de mayo del 2026. (AP Foto/Joan Mateu Parra) AP

Barcelona no ha anunciado oficialmente la ampliación del contrato.

Flick también afirmó el martes que Barcelona intentará superar la barrera de los 100 puntos esta temporada ganando sus últimos tres partidos de liga. Barcelona tiene 91 unidades tras la victoria del domingo 2-0 ante el Real Madrid, con la que revalidó el título.

Flick manifestó que estaba “realmente feliz” por la ampliación del contrato hasta el final de la temporada 2027-2028 —su acuerdo actual estaba previsto que terminara después de la próxima temporada—, con una opción para que ambas partes lo extiendan un año más.

“Estoy muy contento y lo logrado me da confianza para seguir uno o dos años más”, indicó. “Muchos técnicos estarían contentos de estar tres o cuatro años, pero creo que en el Barça es mejor limitarlo. De momento, tengo contrato hasta 2028 y, si todo va bien, ya lo ampliaremos”.

100 puntos

Barcelona visita a Alavés el miércoles pensando en los 100 puntos.

Nuestro objetivo es lograr los 100 puntos y para conseguirlo hay que ganar los tres partidos. Hemos celebrado mucho el título, pero ahora podemos jugar bien", señaló Flick.

“El lugar correcto”

Flick, cuyo padre murió antes del clásico del domingo contra Madrid, ya había dicho que no planea volver a entrenar después de terminar su etapa con Barcelona.

“He visto que estoy en el lugar adecuado”, comentó el martes.

Llegó a Barcelona en mayo de 2024 para reemplazar a Xavi Hernández. Flick había dirigido anteriormente al Bayern Múnich y a la selección nacional de Alemania.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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