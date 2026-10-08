Bad Gyal sobre sus nominaciones al Latin Grammy: “Escuché un grito en la habitación"

La artista española compite en las categorías de álbum de música urbana e interpretación de reggaetón. Son sus primeras dos nominaciones a los premios de La Academia Latina de la Grabación que serán entregados el 12 de noviembre en Las Vegas.

Bad Gyal charló sobre su álbum y lo que representa ser una de las artistas femeninas en ser nominadas en la categoría de álbum de música urbana, que hasta la fecha solo han conseguido ganar Karol G y La Mala Rodríguez.

La cantante catalana se encontraba en Nueva York al momento de conocer que había sido nominada y le llevó un par de horas asimilar la noticia.

“Me acababa de despertar, y escuché un grito en la habitación”, dijo sobre la reacción de su equipo en una entrevista reciente por videollamada. “Estaba medio dormida y no tenía en mi cabeza que es el día que se anuncian las nominaciones, porque no quería estar ansiosa, y la verdad, siendo muy honesta, no esperaba que me nominaran… entonces me pilló un poco por sorpresa”.

En su álbum tiene como invitados a artistas como Víctor Mendivil, Jenny “La Sexy Voz”, De La Rose, Ozuna y Chencho Corleone. Bad Gyal lo describe como su playlist soñada, con su toque inconfundible de música urbana, pero también un poco de merengue, bachata, kompa haitiano y shatta martinicano.

El 22 de octubre, Bad Gyal se presentará en concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. También estará de gira por Argentina, Chile y Colombia. Más adelante llegará a Miami, Nueva York y Los Ángeles.

A continuación, una conversación con Bad Gyal sobre estas nominaciones. Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: Competir a mejor álbum de música urbana quiere decir que “Más cara” fue escuchado por la Academia como un todo. ¿Qué te hace sentir esto?

BAD GYAL: Es muy gratificante, no te voy a engañar, porque al final crear un disco es un gran trabajo, de un gran equipo, de un número de personas y requiere también de mucha fe en lo que estás haciendo. Yo estuve muy bien, muy bien acompañada, tenía un equipo súper talentoso, pero a la vez sentí que todos estábamos creyendo mucho en lo que estábamos haciendo.

AP: También estás nominada a mejor interpretación de reggaetón por “Choque”, una canción muy especial con Chencho Corleone, alguien con quien tenías muchas ganas de colaborar. ¿Cómo ha sido la respuesta del público con esta canción?

BAD GYAL: Es una canción que ha gustado muchísimo. Siento que es una canción que te transporta mucho a ese momento de Plan B. Es producida por Luny Tunes, leyendas del reggaetón, leyendas boricuas. Y siento que la gente la ha recibido súper bien, porque al final, creo que ese reggaetón nunca se fue. Tanto mi generación, que crecimos con ese reggaetón, como las generaciones nuevas, creo que lo aprecian muchísimo y les encanta.

AP: ¿Cómo va tu gira por Latinoamérica y Estados Unidos?

BAD GYAL: He sentido mucho el apoyo de todos esos países con el álbum también y, pues, saber que puedo compartir esa energía en persona y no solamente virtualmente y que me esperan por ahí cada vez que he ido ha sido increíble. Tengo muchísimas ganas ya de compartir con mis fans de ese lado.

FUENTE: AP