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Azulejos activan a George Springer y designan a Eloy Jiménez para asignación

TORONTO (AP) — Los Azulejos de Toronto activaron al bateador designado George Springer de la lista de lesionados de 10 días después de que el cuatro veces All-Star se perdiera 15 juegos por una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo.

George Springer (derecha) de los Azulejos de Toronto anota una carrera ante los Dodgers de Los Ángeles, el lunes 6 de abril de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
George Springer (derecha) de los Azulejos de Toronto anota una carrera ante los Dodgers de Los Ángeles, el lunes 6 de abril de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

También el miércoles, Toronto puso al dominicano Eloy Jiménez en asignación.

Springer no estuvo en la alineación titular para el cierre de la serie contra los Medias Rojas de Boston. Abandonó un juego del 11 de abril contra Minnesota después de que una bola de foul le golpeara el pie en la tercera entrada. Springer completó su turno al bate, con un rodado para out a la tercera base, pero fue reemplazado por Myles Straw cuando volvió a tocarle batear.

Como primer bate de Toronto, Springer batea para .185 con dos jonrones y seis carreras impulsadas. Fue una pieza clave en la marcha de Toronto hasta el Juego 7 de la Serie Mundial de 2025, al batear para .309 con 32 jonrones y 84 carreras impulsadas en la temporada regular, además del jonrón decisivo en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle.

MVP de la Serie Mundial de 2017 con Houston, Springer cumple la última temporada de un contrato de seis años y 150 millones de dólares con los Azulejos.

Bate de Plata en 2020 con los Medias Blancas de Chicago, Jiménez bateó para .290 sin jonrones y con tres carreras impulsadas en 12 juegos con Toronto. Sus nueve imparables fueron sencillos.

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