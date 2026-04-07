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Avión que partió de Nantucket regresa luego de que una puerta de la cabina se abrió en pleno vuelo

NANTUCKET, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Un vuelo de Cape Air que despegó de la isla de Nantucket, en Massachusetts, regresó a salvo después de que parte de la puerta principal de la cabina se abriera poco después del despegue, un alarmante incidente en pleno vuelo que llevó a la tripulación a dar la vuelta.

La aeronave se mantuvo estable y siguió operando con normalidad, y no se reportaron heridos, declaró un portavoz de Cape Air a medios de comunicación.

Un video de un pasajero compartido en Instagram parece mostrar la parte superior de la puerta de la cabina entreabierta durante el vuelo, y se ven el cielo y el océano a través de la abertura. Las imágenes, grabadas desde el interior de la pequeña aeronave, muestran el marco de la puerta y el área de la ventanilla parcialmente abiertos mientras el avión vuela a altitud, mientras los pasajeros permanecen sentados cerca.

La aerolínea informó que el vuelo había salido del Aeropuerto Memorial de Nantucket el lunes cuando se abrió la parte superior de la puerta principal de la cabina. La tripulación regresó el avión al aeropuerto, donde aterrizó sin más incidentes. La aeronave ha sido retirada del servicio para su evaluación, y la aerolínea indicó que está siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos y tomará cualquier medida necesaria en función de sus hallazgos.

La isla de Nantucket se encuentra a unos 48 kilómetros (30 millas) de la costa sur de Massachusetts y es un popular destino de verano al que se accede principalmente por avión y ferry.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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