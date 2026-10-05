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Avión militar con 32 personas a bordo se estrella en el sur de Nigeria

Un avión militar se estrelló el lunes en el sur de Nigeria con 25 pasajeros y 7 tripulantes a bordo, lo que desencadenó una frenética operación de rescate, informaron las autoridades.

La aeronave realizaba una misión rutinaria hacia Lagos, el centro económico de Nigeria, cuando se estrelló en la zona de Igbokoda, en el estado de Ondo, señaló en un comunicado el ministro de Aviación, Festus Keyamo.

Al momento no estaba claro si había víctimas, ni en qué medida resultó dañada la aeronave.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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