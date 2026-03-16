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Avdija y Camara anotan 18 cada uno y los Trail Blazers superan 114-95 a los Nets

NUEVA YORK (AP) — Deni Avdija y Toumani Camara anotaron 18 puntos cada uno, y los Trail Blazers de Portland se encaminaron a una victoria por 114-95 sobre los Nets de Brooklyn la noche del lunes.

Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, pasa entre Danny Wolf (2) y Chaney Johnson (31), de los Nets de Brooklyn, para encestar durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 16 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, pasa entre Danny Wolf (2) y Chaney Johnson (31), de los Nets de Brooklyn, para encestar durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 16 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Donovan Clingan terminó con 14 unidades y 11 rebotes, y el suplente Scoot Henderson aportó 16 tantos para los Blazers, que nunca estuvieron en desventaja y llegaron a tener una delantera de hasta 31.

Nic Claxton sumó 12 puntos y 10 rebotes para los Nets, mermados por las ausencias, que han perdido cuatro partidos consecutivos y 14 de 16. El máximo anotador Michael Porter Jr. (tobillo) se perdió su tercer juego seguido y Noah Clowney (descanso) no fue utilizado.

Claxton registró su 11mo doble-doble de la temporada y el 87mo de su carrera, superando a Sam Bowie para colocarse con la octava mayor cantidad en la historia de la franquicia.

Portland, que abrió su gira de cinco partidos como visitante con una derrota en Filadelfia el domingo, firmó una racha de 10-0 para iniciar el primer cuarto y ganaba 35-20 al final del periodo.

Los Trail Blazers, que están a medio partido de Golden State por el noveno puesto en la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste, frenaron a unos Nets en apuros, que lanzaron apenas para un 30% de campo y un 14,3% desde larga distancia, para irse al descanso con ventaja de 65-41.

Portland lanzó para un 51% de campo y un 42% más allá de la línea de tres puntos.

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