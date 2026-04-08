Autoridades de Bahamas buscan a mujer de EEUU que cayó al mar desde una lancha

La policía informó a The Associated Press el miércoles que la búsqueda de la mujer continúa, y declinó identificarla.

La policía bahameña dijo que la pareja viajaba en una lancha a motor de 2,5 metros (8 pies) desde Hope Town hacia Elbow Cay la noche del sábado, y que el esposo de la mujer dijo a las autoridades que ella cayó por la borda con las llaves de la embarcación, lo que provocó que el motor se apagara.

“Las fuertes corrientes posteriormente se la llevaron y él la perdió de vista”, indicó la policía en un comunicado emitido el sábado.

Las autoridades dijeron que el esposo remó hasta la orilla y alertó a alguien sobre el incidente a primera hora del domingo.

NBC News citó a una mujer llamada Karli Aylesworth, quien afirmó que su madre, Lynette Hooker, estaba desaparecida en las Bahamas, y que era poco probable que ella “simplemente se cayera” de la embarcación.

También se citó a Aylesworth diciendo que la relación de la pareja era volátil y que tienen un “historial de no llevarse bien, especialmente cuando beben”.

Brian Hooker, a quien Aylesworth identificó como su padrastro, escribió en Facebook que estaba “destrozado por el reciente accidente de bote en mares impredecibles y con vientos fuertes que hizo que mi amada Lynette cayera de nuestra pequeña lancha auxiliar cerca de Elbow Cay en las Bahamas” el miércoles por la mañana.

“A pesar de los desesperados intentos por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos separaron aún más”, escribió. “Seguimos buscándola y ese es mi único enfoque”.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo a la AP el miércoles que funcionarios bahameños les pidieron ayuda el domingo con una aeronave HC 144, “sin que se encontrara nada”. La Guardia Costera indicó que no ha recibido solicitudes adicionales de ayuda.

La policía bahameña señaló que las operaciones de búsqueda y los esfuerzos de investigación siguen activos.

“Estos esfuerzos han abarcado áreas marítimas, terrestres y aéreas, con apoyo adicional de tecnología de drones y buzos profesionales”, según un comunicado.

El jefe Troy Pritchard, de Hope Town Volunteer Fire & Rescue en las Bahamas, declinó hacer comentarios cuando fue contactado el martes y remitió todas las solicitudes de comentarios a la policía bahameña.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP