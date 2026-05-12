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Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva, pero sin cambiar el trazado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los organizadores del Gran Premio de México anunciaron el martes una inversión de 202 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) para remodelar y dar mantenimiento a la pista del autódromo de los Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con un comunicado de OCESA, compañía que opera el Gran Premio, la inversión la realizarán para que el circuito siga conservando la homologación de Grado 1 que le permita seguir recibiendo carreras de la máxima categoría del automovilismo.

El GP de esta temporada se llevará a cabo el 1 de noviembre como parte de un acuerdo que se firmó en abril del año pasado y que garantiza carreras hasta el 2028, pero existe un interés para ampliar el contrato por varios años más.

“Esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial”, dijo Federico González Compeán, director del Gran Premio mexicano.

Los organizadores de la carrera indicaron que los trabajos no contemplan modificar el trazado de la pista, algo que se había especulado que se realizaría.

Entre los trabajos que se realizarán será una repavimentación de asfaltado, mejora en el drenaje de la pista, además de mejoras y renovaciones en la fachada e instalaciones del edificio de pits, así como el cambio de asfalto en la zona de paddock.

“Garantizar su homologación internacional y seguir elevando sus estándares técnicos es fundamental para que México continúe siendo parte del calendario de Formula 1 durante los próximos años”, agregó Compeán.

Los trabajos iniciaron esta semana bajo la supervisión de la empresa alemana Tilke, que fue la que participó en el rediseño del trazado para el regreso de la Fórmula 1 a México en el 2015.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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