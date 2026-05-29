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Autobús choca contra autos en Virginia, matando a cinco personas e hiriendo a 34

STAFFORD, Virginia, EE.UU. (AP) — Un autobús chocó contra seis vehículos en Virginia mientras el tráfico se ralentizaba por una zona de obras, lo que dejó cinco muertos y envió a 34 personas a hospitales, informó la policía estatal el viernes.

Foto entregada por la Policía Estatal de Virginia que muestra el lugar del choque cerca de Quantico, Virginia, el 29 de mayo del 2026. (Policía Estatal de Virginia via AP)
Foto entregada por la Policía Estatal de Virginia que muestra el lugar del choque cerca de Quantico, Virginia, el 29 de mayo del 2026. (Policía Estatal de Virginia via AP) AP

El choque ocurrió alrededor de las 2:35 de la mañana en los carriles hacia el sur de la Carretera Interestatal 95 en el condado de Stafford. Las cinco personas que murieron iban en vehículos impactados por el autobús, y tres de los heridos se encuentran en estado crítico, indicó la policía.

“La investigación preliminar indica que el tráfico se estaba ralentizando en dirección sur por una próxima zona de obras", declaró la policía en un comunicado de prensa. "Un autobús no redujo la velocidad y chocó contra seis vehículos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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