Austin Riley conecta 2 jonrones y Bravos apalean 9-0 a Filis

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El venezolano Martín Pérez, de los Bravos de Atlanta, lanza en el juego ante los Filis de Filadelfia, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Matt Rourke) AP

Dominic Smith y Michael Harris II también pegaron vuelacercas para ayudar a que Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional, mejorara a 13-7 con su tercera victoria consecutiva.

Pérez (1-1) fue dado de baja el domingo y firmó el miércoles un contrato de ligas menores. El venezolano limitó a los Filis a cuatro hits, y su compatriota José Suárez permitió dos imparables en los tres innings finales para conseguir su primer salvamento.

El abridor de los Filis, Taijuan Walker (1-3), permitió siete carreras en cuatro entradas.

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FUENTE: AP