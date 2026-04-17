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Austin Riley conecta 2 jonrones y Bravos apalean 9-0 a Filis

FILADELFIA (AP) — Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y uno solitario en la novena; Martín Pérez lanzó seis innings y los Bravos de Atlanta arrollaron el viernes 9-0 a los Filis de Filadelfia.

El venezolano Martín Pérez, de los Bravos de Atlanta, lanza en el juego ante los Filis de Filadelfia, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Matt Rourke)
El venezolano Martín Pérez, de los Bravos de Atlanta, lanza en el juego ante los Filis de Filadelfia, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Matt Rourke) AP

Dominic Smith y Michael Harris II también pegaron vuelacercas para ayudar a que Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional, mejorara a 13-7 con su tercera victoria consecutiva.

Pérez (1-1) fue dado de baja el domingo y firmó el miércoles un contrato de ligas menores. El venezolano limitó a los Filis a cuatro hits, y su compatriota José Suárez permitió dos imparables en los tres innings finales para conseguir su primer salvamento.

El abridor de los Filis, Taijuan Walker (1-3), permitió siete carreras en cuatro entradas.

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FUENTE: AP

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