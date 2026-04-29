Austin Reaves vuelve a la alineación de Lakers para el quinto juego tras larga ausencia por lesión

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El pívot de los Lakers de Los Ángeles, Jaxson Hayes (izquierda), el base de los Lakers, Marcus Smart (36), el base de los Lakers, Austin Reaves, y el base Luke Kennard (derecha), reaccionan tras una canasta de tres puntos del alero de los Lakers, Dalton Knecht (4), durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Jazz de Utah, el 12 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

Reaves había estado fuera desde el 2 de abril por una distensión en los músculos oblicuos, y se perdió los últimos cinco partidos de la temporada regular de los Lakers y los primeros cuatro encuentros de la postemporada. Sin embargo, Reaves volvió a entrenar la semana pasada y realizó el calentamiento para los dos partidos anteriores de la serie en Houston antes de que se determinara que no jugaría.

Reaves se lesionó en el mismo partido en el que el campeón anotador de la NBA, Luka Doncic, sufrió una distensión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Aún no parece que Doncic esté cerca de regresar.

Los Lakers ganaron los primeros tres partidos de la serie sin sus dos máximos anotadores, pero los Rockets se llevaron el Juego 4 para devolver la serie a Los Ángeles.

Reaves promedió 23,3 puntos, 5,5 asistencias y 4,7 rebotes esta temporada, pero disputó apenas 51 partidos debido a la lesión en el oblicuo y a una distensión en la pantorrilla izquierda que lo dejó fuera durante 19 partidos consecutivos desde Navidad hasta febrero.

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FUENTE: AP