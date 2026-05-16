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Austin Hays y Everson Pereira, jardineros de Medias Blancas, cerca de rehabilitación en las menores

CHICAGO (AP) — Austin Hays y Everson Pereira, jardineros de los Medias Blancas, corrieron las bases el sábado, acercándose un paso más a un periodo de rehabilitación en ligas menores.

El venezolano Everson Pereira, de los Medias Blancas de Chicago, se lanza por una pelota en el juego del martes 21 de abril de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Rick Scuteri)
El venezolano Everson Pereira, de los Medias Blancas de Chicago, se lanza por una pelota en el juego del martes 21 de abril de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Hays está en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla izquierda. El venezolano Pereira está regresando de una distensión en el pectoral derecho.

El manager Will Venable manifestó que lanzar será una etapa importante en la recuperación de Pereira.

“Tendrá que superar algunos otros obstáculos aquí, pero sin duda ya tiene una buena base, está haciendo un gran trabajo. A la defensiva, está ahí afuera persiguiendo pelotas durante la práctica de bateo, está bateando en la jaula. Está progresando. Pero todavía tiene que lanzar”.

Los Medias Blancas convocaron al zurdo Brandon Eisert desde la sucursal de la Triple-A en Charlotte antes del juego del sábado contra los Cachorros. El zurdo Tyler Schweitzer fue enviado a ligas menores.

Eisert, de 28 años, tuvo dos apariciones con los Medias Blancas el mes pasado, permitiendo cuatro carreras y seis hits en 2 1/3 entradas.

Los Medias Blancas también adquirieron al jardinero dominicano de ligas menores Junior Pérez procedente de los Atléticos a cambio del lanzador de ligas menores Jackson Nove. Pérez fue enviado a Charlotte.

Venable comentó que vio algunos videos de Pérez y habló con la directiva sobre la adquisición.

“Jardinero bateador derecho, defensa por encima del promedio, con algo de ponches en su juego. Tuvo un desempeño realmente bueno el año pasado y este año no lo ha encontrado con el bate. Una tasa de ponches un poco más alta, pero es un tipo que batea muy bien contra zurdos, aportando distintas cosas", comentó. "Creo que es un jugador con el que podemos trabajar y ayudarlo a progresar en el plato. En su nivel mínimo, es un muy buen defensor que puede correr las bases, un atleta realmente bueno”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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