Atléticos envían a Luis Morales a Triple-A para corregir problemas de control

El cubano Luis Morales, de los Atléticos, lanza en el juego ante los Astros de Houston, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Sara Nevis) AP

El club tomó la decisión después de que Morales registró una marca de 0-2 y una efectividad de 12,27 en aperturas contra Toronto y Houston.

“Hablamos mucho sobre el rendimiento y sobre que era algo que estábamos evaluando de verdad”, comentó Kotsay antes del primer juego de una serie de tres contra los Yankees. “En estos últimos dos juegos, el control ha sido un gran problema para Luis”.

Morales integró el roster del día inaugural de la campaña pese a otorgar 14 bases por bolas en 19 entradas que abarcaron cinco aperturas durante la pretemporada.

“Volvemos a la pretemporada: no miras el rendimiento en los entrenamientos, pero sí miras la calidad de la ejecución de los lanzamientos, y él no tuvo una gran primavera”, explicó Kotsay. “Sentimos que podía hacer el ajuste para poder corregir algunas cosas mecánicas en las que necesita trabajar”.

Morales permitió tres jonrones contra los Azulejos el 29 de marzo y otorgó el mayor número de su carrera con seis bases por bolas el sábado contra Houston, además de permitir ocho hits.

“También se notaba la falta de confianza en general; se podía ver en la última apertura”, señaló Kotsay. “Así que creo que es un buen reinicio para Luis. Mi expectativa es que baje, recupere su confianza y que en algún momento vuelva con nosotros”.

Morales firmó con los Atléticos en enero de 2023, durante el período de firmas internacionales. Tuvo una foja de 4-3 con una efectividad de 3,14 en 10 apariciones (nueve aperturas). En esos juegos, otorgó 18 bases por bolas en 48 2/3 entradas.

Estaba programado que Morales abriera por los Atléticos este fin de semana contra los Mets. Kotsay no dijo quién ocupará su lugar en la rotación.

Para reemplazar a Morales en el roster activo, los Athletics compraron el contrato del relevista Joel Kuhnel desde Las Vegas. Kuhnel no lanzó en las Grandes Ligas la temporada pasada y tiene marca de 4-3 con una efectividad de 5,86 en 82 apariciones en su carrera con Cincinnati, Houston y Tampa Bay.

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FUENTE: AP