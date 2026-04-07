americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Atléticos envían a Luis Morales a Triple-A para corregir problemas de control

NUEVA YORK (AP) — Los Atléticos enviaron el martes al lanzador Luis Morales a la sucursal de la Triple-A en Las Vegas, y el mánager Mark Kotsay expresó su esperanza en que el derecho cubano de 23 años recupere la confianza tras evidenciar problemas de control.

El cubano Luis Morales, de los Atléticos, lanza en el juego ante los Astros de Houston, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Sara Nevis)
El cubano Luis Morales, de los Atléticos, lanza en el juego ante los Astros de Houston, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Sara Nevis) AP

El club tomó la decisión después de que Morales registró una marca de 0-2 y una efectividad de 12,27 en aperturas contra Toronto y Houston.

“Hablamos mucho sobre el rendimiento y sobre que era algo que estábamos evaluando de verdad”, comentó Kotsay antes del primer juego de una serie de tres contra los Yankees. “En estos últimos dos juegos, el control ha sido un gran problema para Luis”.

Morales integró el roster del día inaugural de la campaña pese a otorgar 14 bases por bolas en 19 entradas que abarcaron cinco aperturas durante la pretemporada.

“Volvemos a la pretemporada: no miras el rendimiento en los entrenamientos, pero sí miras la calidad de la ejecución de los lanzamientos, y él no tuvo una gran primavera”, explicó Kotsay. “Sentimos que podía hacer el ajuste para poder corregir algunas cosas mecánicas en las que necesita trabajar”.

Morales permitió tres jonrones contra los Azulejos el 29 de marzo y otorgó el mayor número de su carrera con seis bases por bolas el sábado contra Houston, además de permitir ocho hits.

“También se notaba la falta de confianza en general; se podía ver en la última apertura”, señaló Kotsay. “Así que creo que es un buen reinicio para Luis. Mi expectativa es que baje, recupere su confianza y que en algún momento vuelva con nosotros”.

Morales firmó con los Atléticos en enero de 2023, durante el período de firmas internacionales. Tuvo una foja de 4-3 con una efectividad de 3,14 en 10 apariciones (nueve aperturas). En esos juegos, otorgó 18 bases por bolas en 48 2/3 entradas.

Estaba programado que Morales abriera por los Atléticos este fin de semana contra los Mets. Kotsay no dijo quién ocupará su lugar en la rotación.

Para reemplazar a Morales en el roster activo, los Athletics compraron el contrato del relevista Joel Kuhnel desde Las Vegas. Kuhnel no lanzó en las Grandes Ligas la temporada pasada y tiene marca de 4-3 con una efectividad de 5,86 en 82 apariciones en su carrera con Cincinnati, Houston y Tampa Bay.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Trump advierte que termina una era en Irán tras bombardeos masivos de EEUU e Israel
ULTIMA HORA

Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA DEBILIDAD DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter