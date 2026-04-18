Ataques rusos dejan un muerto, decenas de heridos en Ucrania, y Kiev golpea zonas industriales rusas

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En una publicación en redes sociales, el líder local Vadym Filashkin indicó que una persona falleció en un ataque a Mykolaivka, en la región oriental ucraniana de Donetsk. Otros funcionarios dijeron que al menos 26 personas resultaron heridas en ataques en el norte y el este del país, incluyendo en uno contra infraestructura portuaria en la ciudad de Odesa.

La fuerza aérea de Ucrania apuntó el sábado que Rusia lanzó 219 drones durante la noche, de los cuales 190 fueron derribados.

Por otra parte, un operativo con aviones no tripulados ucranianos tuvo como objetivo zonas industriales en Novokuibyshevsk y Syzran, en la región rusa de Samara, de acuerdo con su gobernador, Vyacheslav Fedorishchev. Ambas ciudades albergan grandes refinerías de petróleo.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas destruyeron 258 drones ucranianos durante la noche sobre 16 regiones, así como sobre la anexionada península de Crimea, el mar Negro y el mar de Azov.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP