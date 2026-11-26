Palestinos se congregan en el extrerior de una vivienda dañada en un ataque aéreo nocturno de Israel, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 26 de noviembre de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Israel lanzó tres ataques durante la noche en la Franja que se cobraron la vida de ocho palestinos en la Ciudad de Gaza y en el centro del sitiado territorio, señalaron funcionarios de salud de los hospitales Shifa y Mártires de Al-Aqsa, a donde fueron trasladadas las víctimas.

Un ataque contra un apartamento residencial en la ciudad de Deir Al-Balah, en el centrol enclave, mató a un hombre y a su esposa, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron en un comunicado conjunto que el ejército mató a Khaled Abu Nada, que supervisaba los asuntos económicos y educativos de Hamás en Gaza, en la operación nocturna.

Otros dos ataques separados en la Ciudad de Gaza se saldaron con tres fallecidos cada uno, de acuerdo con el hospital de Shifa.

El ejército de Israel dijo que el objetivo de uno de los operativos eran tres “terroristas”, pero no ofreció más detalles, y no respondió a un pedido de comentarios sobre el otro.

Estas son las últimas víctimas registradas en la Franja, donde el fuego y los ataques aéreos israelíes casi diarios han persistido más de un año después de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Al menos 74.746 palestinos han muerto en más de tres años de guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás. El departamento mantiene registros de víctimas que se consideran, por lo general, fiables, pero no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Petrolero reporta explosión en aguas al oeste de Dubái

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, informó a primera hora del jueves que el capitán de un petrolero ubicado a 93 kilómetros (58 millas) al oeste de Dubái reportó una explosión causada por “un proyectil desconocido muy cerca" de la embarcación durante la noche.

De acuerdo con la UKMTO, no se reportaron daños en el petrolero y toda la tripulación estaba a salvo y localizada.

Recientemente ha producido un repunte de incidentes con buques comerciales en el estrecho de Ormuz y en aguas próximas La estratégica vía marítima en la boca del golfo Pérsico —por donde antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo— ha quedado prácticamente cerrada por los ataques de Irán contra la navegación desde el inicio de la guerra en febrero.

Octubre registró la mayor cantidad de ataques reportados contra la navegación comercial desde marzo, en las primeras semanas del conflicto, según la UKMTO, que también ha señalado que algunos buques se han mostrado reacios a reportar incidentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP