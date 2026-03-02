Ataque insurgente deja 169 muertos en aldea remota de Sudán del Sur

En esta foto tomada el 15 de noviembre de 2016, estudiantes hacen fila frente a un aula con un mapa de África en el muro, en Yei, al sur de Sudán del Sur. (Foto AP/Justin Lynch, archivo) AP

Las víctimas, entre ellas 90 civiles, fueron atacadas el domingo en el condado Abiemnom, indicó James Monyluak, ministro de Información del área administrativa de Ruweng.

Monyluak señaló que entre los fallecidos había mujeres y niños, además de decenas de combatientes.

La Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur, conocida como UNMISS, afirmó en un comunicado que 1.000 personas buscaron refugio en su base tras el ataque.

“Tal violencia pone a los civiles en grave riesgo y debe detenerse de inmediato", dijo Anita Kiki Gbeho, funcionaria de UNMISS, en un comunicado. "Insto a todos los involucrados a cesar las hostilidades sin demora y entablar un diálogo constructivo para abordar sus agravios”.

“Nuestros cascos azules seguirán haciendo todo lo que esté a su alcance para proteger a los civiles que buscan refugio en nuestra base”, añadió.

El comunicado de UNMISS citó 23 heridos en el ataque en Ruweng, así como preocupación por “reportes que indican que decenas de civiles y algunos funcionarios locales han perdido la vida”.

Las muertes forman parte de una ola creciente de violencia que azota Sudán del Sur, al tiempo que fuerzas gubernamentales leales al presidente Salva Kiir combaten a hombres armados que se cree son leales al líder opositor Riek Machar.

Stephano Wieu De Mialek, el principal administrador del Área Administrativa de Ruweng, dijo el domingo que el ataque fue perpetrado por elementos vinculados a la milicia del Ejército Blanco junto con fuerzas afiliadas al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición, de Machar. Wieu describió el incidente como un asalto coordinado y organizado, y lo calificó como un acto de rebelión.

En un comunicado, el grupo de Machar negó su responsabilidad en el ataque y sostuvo que “no tiene presencia militar en el área en cuestión”.

Machar fue el vicepresidente de Kiir hasta septiembre, cuando fue destituido después de enfrentar cargos penales. Permanece bajo arresto domiciliario en Juba, la capital de Sudán del Sur, al tiempo que avanza su juicio.

Estados Unidos está instando a que haya conversaciones entre Kiir y Machar.

La violencia persistente amenaza una paz frágil alcanzada en 2018 tras una guerra civil de cinco años. Después de ese acuerdo, Machar fue nombrado primer vicepresidente de Sudán del Sur en un gobierno de unidad nacional. Una investigación de la ONU ha determinado que los líderes de Sudán del Sur están “desmantelando sistemáticamente” ese acuerdo.

Los partidarios de Machar afirman que los cargos en su contra por presunta subversión tienen motivaciones políticas. Su destitución del cargo coincidió con un fuerte aumento de la violencia.

El conflicto se intensificó en diciembre, cuando fuerzas opositoras tomaron puestos avanzados del gobierno en el condado Jonglei, un bastión opositor y un foco de los combates reanudados que, según estimaciones de Naciones Unidas, han desplazado a 280.000 personas.

Grupos de ayuda han advertido que las restricciones de acceso a partes del estado controladas por la oposición están poniendo en peligro la vida de los civiles.

El gobierno ha llevado a cabo una contraofensiva desde enero con bombardeos aéreos y asaltos terrestres, pese a un compromiso oficial con el acuerdo de paz. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP