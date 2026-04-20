Ataque de 1.000 millones: Francia presume profundidad goleadora que otros sueñan en el Mundial

El delantero francés Kylian Mbappé (10) previo al amistoso contra Colombia, el domingo 29 de marzo de 2026, en Landover, Maryland. (AP Foto/Nick Wass) AP

Ese es el valor total estimado de los atacantes que se espera que Francia lleve al torneo, desde Kylian Mbappé , sensación que marcó en finales de los mundiales en dos ocasiones, hasta la estrella emergente Désiré Doué .

Para el técnico Didier Deschamps, el dolor de cabeza no es a quién elegir, sino a quién dejar fuera de su once inicial para el debut de Francia en el Mundial ante Senegal el 16 de junio.

Cuenta con una enorme cantidad de talento para complementar la prolífica capacidad goleadora de Mbappé, quien está teniendo otra temporada muy productiva con el Real Madrid y necesita un gol más para igualar a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia, con 57 tantos.

Están la velocidad y la definición de Ousmane Dembélé, el vigente ganador del Balón de Oro. El olfato goleador y los pases exquisitos de Michael Olise. La habilidad impredecible de Rayan Cherki. Y las veloces arrancadas del también recién llegado Maghnes Akliouche.

Según estimaciones del sitio de fútbol transfermarkt y del CIES Football Observatory, que toman en cuenta el tiempo restante del contrato de un jugador, los 10 atacantes de Francia valen 855 millones de euros, una cifra apenas superior a 1.000 millones de dólares.

A continuación, un vistazo a los principales jugadores.

Mbappé al frente

Como era de esperarse, el astro del Real Madrid lidera con 200 millones de euros (236 millones de dólares).

A Mbappé, de 27 años, le sigue Olise, del Bayern Múnich, con 140 millones de euros. El rendimiento del Olise, nacido en Londres, ha sido deslumbrante para el campeón de la Bundesliga, con 18 goles y 25 asistencias en 44 partidos.

Doué, de 20 años, tiene tres años restantes en su contrato con el Paris Saint-Germain y está valorado en alrededor de 115 millones, frente a los 100 millones de euros de Dembélé, a quien le quedan dos años de contrato en el PSG y es ocho años mayor.

Bradley Barcola, su compañero goleador en el PSG y quien brilló ante Chelsea en la Liga de Campeones, aparece después con 70 millones de euros, seguido por Cherki con 65 millones.

El valor de Cherki podría subir

Cherki llamó la atención por primera vez hace seis años, cuando tenía 16, al marcar dos goles en un partido de la Copa de Francia con Lyon. Ha entrado en una nueva dimensión desde que se incorporó al Manchester City en la pretemporada por lo que ahora parece una ganga: 36 millones de euros. Fue el autor de un deslumbrante gol contra Arsenal en el choque del domingo entre los líderes de la Liga Premier.

Su capacidad para generar goles con pases quirúrgicos ha sorprendido incluso al técnico del City Pep Guardiola —quien trabajó junto a dos de los mejores pasadores del mundo, Lionel Messi e Iniesta, en el Barcelona—, y el valor de Cherki podría dispararse si le va bien en el Mundial.

Akliouche marcó en ambos partidos con Mónaco contra el PSG en un reñido playoff de la Liga de Campeones, y sus carreras en tromba desde atrás lo hacen difícil de seguir. También es capaz de anotar brillantes goles individuales : la temporada pasada marcó una magnífica chilena para Mónaco.

Está valorado en 50 millones de euros, al igual que Marcus Thuram, el delantero del Inter de Milán que ha recuperado su mejor nivel en las últimas semanas mientras los Nerazzurri se acercan al título de la Serie A.

Thuram amplía las opciones ofensivas de Francia gracias a su capacidad en el juego aéreo, un punto fuerte que comparte con Jean-Philippe Mateta.

El imponente delantero es un goleador constante del Crystal Palace de la Liga Premier y ha anotado dos goles en tres apariciones con Les Bleus.

Se espera que Mateta se una a un club más grande la próxima temporada y está valorado en 35 millones de euros, por delante del ex PSG Randal Kolo Muani. El atacante fue cedido a Tottenham y, aunque su rendimiento declinó, probablemente alcanzaría 30 millones si el PSG lo vendiera.

Kolo Muani estuvo a punto de estampar su nombre en la historia del Mundial en 2022, pero falló una ocasión justo al final de la prórroga en la final por una providencial atajada del arquero argentino Emiliano Martínez. Francia acabó perdiendo por penales ante Argentina pese a un triplete de Mbappé.

___

Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP