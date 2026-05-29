Asume nuevo patriarca en Irak, en una de las iglesias cristianas más importantes del Oriente Medio

Polis III Nona, nacido como Amel Shamoon Nona, de 58 años, sustituyó al cardenal Louis Sako, de la Iglesia católica caldea, quien renunció en marzo al señalar que había pedido retirarse para dedicarse a la “oración, la escritura y el servicio sencillo”.

El nuevo patriarca se desempeñó anteriormente como arzobispo de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, y como arzobispo de Sydney, antes de convertirse en patriarca de la Iglesia caldea en Irak y en el mundo.

Fue elegido el 12 de abril, un mes después del retiro de Sako a los 76 años.

La toma de posesión del patriarca Nona se produce en un momento en que el número de cristianos en Irak ha ido disminuyendo desde la invasión de 2003 y el auge y posterior derrota del grupo Estado Islámico.

Durante el dominio del Estado Islámico, que declaró un califato en amplias zonas de Irak y Siria, los cristianos sufrieron discriminación y varias iglesias fueron destruidas.

El Estado Islámico fue derrotado en Irak en 2017 y dos años después en Siria.

La Iglesia caldea es una de las casi dos docenas de iglesias de rito oriental que están en plena comunión con Roma. Es una de las cuatro que afirman tener vínculos con la antigua Iglesia de Oriente, ubicada en Mesopotamia, y hoy es predominante en Irak, Irán y Líbano, así como en la diáspora.

Hoy en día hay unos 150.000 cristianos en Irak, comparado con 1,5 millones en 2003. La población total de Irak supera los 40 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP