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Astros: Carlos Correa afronta cirugía que pondría fin a su temporada por tendón roto en tobillo

HOUSTON (AP) — Carlos Correa tiene un tendón desgarrado en el tobillo izquierdo que requerirá una cirugía que pondrá fin a su temporada, confirmó el miércoles el estelar infielder de los Astros de Houston.

Carlos Correa (1) de los Astros de Houston celebra tras conectar un jonrón ante los Yankees de Nueva York, el sábado 25 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren)
Carlos Correa (1) de los Astros de Houston celebra tras conectar un jonrón ante los Yankees de Nueva York, el sábado 25 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

Correa se lesionó el martes mientras hacía swings en la jaula de bateo antes de un juego contra los Dodgers de Los Ángeles.

“Estaba bateando en la jaula, un día normal, me sentía genial. Hice toda mi rutina, hice un swing y simplemente sentí un chasquido", relató Correa. "Se me rompió por completo y luego caí al suelo y no podía apoyar el peso”.

Correa estaba con muletas y con una bota ortopédica para caminar el miércoles por la mañana en el estadio, después de ver a un especialista del pie. Dijo que buscaría otras opiniones antes de programar la cirugía.

Correa, de 31 años, dijo que la lesión fue un “desgarro completo” y se espera que su recuperación tome de seis a ocho meses.

Es otro golpe para un equipo de los Astros que ha lidiado con una gran cantidad de lesiones esta temporada, incluida una lesión en el oblicuo de Yainer Díaz que llevó al receptor dominicano a la lista de lesionados el martes.

Correa, quien volvió a los Astros mediante un canje con los Mellizos de Minnesota el verano pasado, defendió la tercera base para Houston la temporada pasada, con el dominicano Jeremy Peña como campocorto. Pero Correa ha estado jugando como campocorto recientemente, dado que Peña se recupera de una lesión del isquiotibial.

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