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Astros aplastan a Rojos por 10-0 y amplían a 8 la racha de derrotas de Cincinnati

CINCINNATI (AP) — Zach Dezenzo y Yordan Alvarez conectaron sendos vuelacercas de dos carreras, Mike Burrows permitió tres hits en siete entradas y los Astros de Houston apabullaron el viernes 10-0 a los Rojos de Cincinnati, quienes sufrieron su octavo revés al hilo.

Zach Cole, de los Astros de Houston, batea un jonrón en el duelo del viernes 8 de mayo de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Michael Swensen)
Zach Cole, de los Astros de Houston, batea un jonrón en el duelo del viernes 8 de mayo de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Michael Swensen) AP

Zach Cole y el boricua Christian Vázquez también se volaron la barda por los Astros, que han ganado cuatro de seis duelos.

Burrows (2-4) ponchó a seis y dio una base por bolas en su mejor apertura de la temporada. Junto con dos relevistas limitó a los Rojos a cinco hits.

Fue la tercera blanqueada de los Astros esta campaña, mientras que los Rojos se fueron sin carreras por cuarta vez.

Nick Lodolo permitió cuatro carreras con cinco hits y una base por bolas en 5 1/3 entradas en su debut de la temporada con Cincinnati. Lodolo sufrió una ampolla al final de la pretemporada, y ese problema lo mantuvo fuera hasta la noche del viernes.

Con dificultades para imprimirle giro a su lanzamiento rompiente como lo había hecho en el pasado, Lodolo apenas ponchó a dos bateadores.

Brice Matthews conectó el primer triple de su carrera en la segunda entrada y Dezenzo lo impulsó con su primer jonrón de esta campaña.

El cubano Alvarez puso el encuentro 4-0 en el sexto episodio, con su jonrón que despidió la bola a 115,9 mph. Alvarez y Nick Kurtz, de los Atléticos, son los únicos jugadores con dos jonrones de 115 mph o más esta temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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