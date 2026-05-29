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Astronautas chinos regresan a la Tierra tras casi siete meses en el espacio

BEIJING (AP) — Tres astronautas chinos regresaron a la Tierra el viernes tras pasar casi siete meses en el espacio y completar el relevo con otra tripulación a principios de esta semana.

De izquierda a derecha, los astronautas chinos Zhang Hongzhang, Wu Fei y Zhang Lu, de la misión Shenzhou 21, en el Centro Jiuquan en el noroeste de China, el 31 de octubre de 2025. (AP foto/Andy Wong)
De izquierda a derecha, los astronautas chinos Zhang Hongzhang, Wu Fei y Zhang Lu, de la misión Shenzhou 21, en el Centro Jiuquan en el noroeste de China, el 31 de octubre de 2025. (AP foto/Andy Wong) AP

La nave que transportaba a Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, de la tripulación del Shenzhou 21, aterrizó en la tarde en el sitio de aterrizaje de Dongfeng en Mongolia Interior, en el norte de China. Su regreso se produjo mientras China se prepara para su primer alunizaje para 2030.

La tripulación completó diversas tareas, desde procesar y transmitir datos experimentales hasta transferir los suministros restantes, informó la agencia oficial de noticias Xinhua, citando a la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. Xinhua agregó que también compartieron su experiencia con la tripulación del Shenzhou 23, que llegó a la estación espacial el lunes.

Xinhua informó previamente que la tripulación había completado tres actividades de caminata espacial. Zhang Jingbo, portavoz de la agencia espacial, señaló que Zhang Lu, quien también participó en una misión anterior del Shenzhou 15 a la estación espacial, había completado siete operaciones de ese tipo en total, convirtiéndose en el astronauta chino con más caminatas espaciales, añadió el reporte.

Está previsto que uno de los tres astronautas que llegaron a la estación espacial Tiangong a bordo de la nave Shenzhou 23 permanezca allí durante un año. Tiangong significa “Palacio Celestial” en chino.

Los astronautas son Zhu Yangzhu, el comandante, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, también identificada por las autoridades chinas como Li Jiaying, usando la transliteración al mandarín de su nombre. Lai, que nació y creció en Hong Kong, es la primera astronauta de la ciudad en una misión espacial.

A medida que China intensifica su programa espacial, sus astronautas han llevado a cabo múltiples misiones a la estación espacial Tiangong, desarrollada después de que China quedara, en la práctica, excluida de la Estación Espacial Internacional por preocupaciones de Estados Unidos sobre la seguridad nacional.

Estados Unidos es considerado el principal rival espacial de China, y la NASA aspira a llevar astronautas a la superficie lunar en 2028.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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