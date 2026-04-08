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Astronautas de Artemis II solicitan bautizar 2 cráteres de la Luna

HOUSTON (AP) — El amor lunar no conoce límites.

En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación del Artemis II capturó esta vista mientras la Tierra se pone detrás de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto, NASA vía AP)
En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación del Artemis II capturó esta vista mientras la Tierra se pone detrás de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto, NASA vía AP) AP

Los astronautas de Artemis II, que regresan a toda velocidad desde la Luna, retomaron un gesto conmovedor del Apollo 8 a principios de esta semana al proponer nombres profundamente personales para un par de cráteres lunares.

El comandante Reid Wiseman y su tripulación pidieron permiso para nombrar un pequeño cráter reciente en honor a su cápsula, llamada Integrity, y otro en honor a su difunta esposa, Carroll. El astronauta canadiense Jeremy Hansen hizo la solicitud justo antes del sobrevuelo lunar del lunes. Wiseman estaba demasiado conmovido para hablar.

Carroll Wiseman, enfermera neonatal, murió de cáncer en 2020.

El astronauta Jim Lovell, durante el viaje del Apollo 8 en 1968, dio el nombre de su esposa a un destacado pico lunar: Monte Marilyn. Fue el primer viaje de la humanidad a la Luna y ella aguardó con ansiedad su regreso a casa en Houston.

Los tres estadounidenses y el canadiense de Artemis II son los primeros visitantes lunares desde que Apollo 17 cerró aquella gran época en 1972, y su petición de nombrar cráteres dejó temporalmente sin palabras a los controladores en tierra.

El científico lunar de la NASA Ryan Watkins declaró a The Associated Press el miércoles desde el Centro Espacial Johnson en Houston: “Fue definitivamente un momento muy emotivo. Creo que la mayoría de nosotros no lo esperaba. No hubo ni un solo ojo seco”.

La científica principal de Control de Misión, Kelsey Young, trabajó con la tripulación de Artemis II antes del lanzamiento y, discretamente, los ayudó a elegir los dos cráteres brillantes y relativamente jóvenes, que identificaron rápidamente una vez que estuvieron lo bastante cerca de la Luna, tanto con lentes de aumento como a simple vista.

El propuesto Cráter Carroll está en el limbo izquierdo de la Luna, en el límite entre la cara visible y la cara oculta, y en ocasiones es visible desde la Tierra. Es poco profundo y mide aproximadamente 5 kilómetros (3 millas) de ancho, según Watkins. El cráter Integrity, ligeramente más grande, está completamente en la cara oculta lunar.

La solicitud llegó poco después de que batieron el récord de distancia de Apollo 13 para viajeros del espacio profundo. Los cuatro astronautas lloraron mientras se abrazaban.

Hansen transmitió por radio, con la voz quebrada: “Perdimos a un ser querido. Se llamaba Carroll, la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie. Es un punto brillante en la luna y nos gustaría llamarlo Carroll”.

Control de Misión guardó silencio durante casi un minuto antes de responder: “Cráter Integrity y Carroll, recibido alto y claro”.

La emotiva escena fue muy distinta de los alunizajes de Apollo de las décadas de 1960 y 1970 en más de un sentido. Los pilotos de pruebas de Apollo, todos hombres, en su mayoría se centraban en lo estrictamente profesional y sin lágrimas.

“Esto no es culpa de Apollo. Creo que estamos viendo simplemente un aspecto más humano”, opinó Watkins.

Una vez de regreso en la Tierra a finales de esta semana, la tripulación presentará las dos propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional (UAI).

Casi medio siglo transcurrió entre el Apollo 8 y la aprobación por parte de la unión de Monte Marilyn en 2017.

Ramasamy Venugopal, de la UAI, prometió una decisión sobre Carroll e Integrity en aproximadamente un mes, lo habitual “para solicitudes sencillas”.

Ya hay 81 accidentes lunares nombrados por astronautas en la lista aprobada del grupo, incluidos Baby Ray y Gator de Apollo 16, y Lara de Apollo 17, llamada así por el personaje femenino principal de la película de 1965 “Doctor Zhivago”.

Algunos apodos de la era Apollo no fueron aprobados.

El comandante del Apollo 17, Gene Cernan, el último astronauta en caminar sobre la Luna, bautizó una roca partida como “Tracy’s Rock”, en honor a su hija pequeña, en 1972.

Y el comandante del Apollo 12, Pete Conrad, apodó en 1969 su punto de aterrizaje como “Pete’s Parking Lot” (“El Estacionamiento de Pete”).

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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