Trump revocará protecciones transgénero y programas DEI

Un funcionario de su administración dijo que esto significará que el gobierno ya no reconocerá el Día de la Visibilidad Transgénero, que coincidió con la Pascua en 2024.

Y el dinero de los contribuyentes federales no podrá usarse para financiar “servicios de transición”. Un pequeño número de reclusos en prisiones federales han tenido cirugía de afirmación de género y otros han recibido tratamientos como terapia hormonal pagados con fondos federales.

Medicaid en algunos estados cubre tales tratamientos, pero jueces suspendieron una regla de la administración del expresidente Joe Biden que habría extendido eso a nivel nacional.

La orden también anularía el requisito en instalaciones gubernamentales y lugares de trabajo de que las personas transgénero sean referidas usando los pronombres ajustados a su género. El equipo de Trump dice que esos requisitos violan la libertad de expresión y religión de la Primera Enmienda.

La orden no parece emitir un mandato nacional sobre qué baños pueden usar las personas transgénero o en qué competencias deportivas pueden participar, aunque muchos estados han aprobado leyes sobre esas áreas.

Grupos de derechos civiles se estaban preparando para presentar demandas contra las órdenes de Trump.

“Vamos a perseverar, vamos a continuar nuestro trabajo y vamos a seguir protegiendo los derechos trans en todo el país”, declaró Ash Orr, un portavoz de Advocates for Trans Equality la semana pasada, anticipando tal orden.

Otra orden tiene como objetivo detener los programas de DEI de las agencias federales. Los conservadores los han condenado durante mucho tiempo, argumentando que violan la Constitución al usar preferencias basadas en raza, género y orientación sexual. Trump recibió grandes aplausos en un mitin en Washington el domingo cuando dijo que terminaría con los requisitos de DEI en el ejército y las escuelas. La orden no parece abordar las escuelas, sin embargo.

Los funcionarios de Trump dijeron que es apropiado que la orden se entregue en el Día de Martin Luther King Jr., ya que tiene como objetivo volver a la idea de que algún día todos los estadounidenses puedan ser tratados en base a su carácter y no por el color de su piel.

Trump se refirió a eso en su discurso el lunes, diciendo: “Nos esforzaremos juntos para hacer su sueño realidad. Haremos su sueño realidad”. Más tarde agregó: “Forjaremos una sociedad que es ciega al color y basada en el mérito”.

Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de The Leadership Conference on Civil and Human Rights, manifestó que las políticas de Trump son un paso atrás. “El doctor King tenía un sueño, y esto es su pesadilla: el retroceso de lo que nuestra coalición ha logrado en el área de derechos civiles y derechos humanos durante los últimos 75 años”, expresó Wiley en un comunicado.

El propósito de los planes de DEI era fomentar entornos equitativos en empresas y escuelas, especialmente para comunidades históricamente marginadas. Mientras que los investigadores dicen que las iniciativas de DEI se remontan a la década de 1960, más fueron lanzadas y expandidas en 2020 al aumentar los llamados a la justicia racial.

Empresas, incluyendo Walmart, McDonalds y Meta, ya han retrocedido sus políticas de diversidad desde las elecciones de 2024.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press