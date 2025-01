Fallece José "Cha Cha" Jiménez, destacado líder puertorriqueño por los derechos civiles en Chicago

ARCHIVO - El puertorriqueño José "Cha Cha" Jiménez, izquierda, fundador del grupo activista puertorriqueño Young Lords en el área de Chicago, participa en una conferencia de prensa encabezada por Bobby Rush, viceministro de defensa del partido Pantera Negra en Illinois, el 4 de junio de 1969, en Chicago. (AP Foto/EK, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.