El águila calva es ahora el ave oficial de EEUU, inspirando esperanza entre nativos estadounidenses

Angel --un águila calva de 26 años oriunda de Wisconsin, la cual se lesionó tan gravemente que no era conveniente dejarla en su ambiente natural-- funge de "embajadora" ante los visitantes en el Centro Nacional del Águila, el miércoles 9 de julio de 2025, en Wabasha, Minnesota. (AP Foto/Mark Vancleave) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.