Comentarios de Trump sobre el compromiso de EEUU con la OTAN son "‘antiestadounidenses", dice Biden

El presidente estadounidense Joe Biden habla sobre el paquete de ayuda a Ucrania e Israel por 95.000 millones de dólares que se debate en el Congreso, en la Sala del Comedor del Estado de la Casa Blanca, el martes 13 de febrero de 2024, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved