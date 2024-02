Biden sigue "siendo apto para el cargo", dice su doctor tras el exámen físico anual del mandatario

El presidente Joe Biden sale de la Casa Blanca en Washington el miércoles 28 de febrero de 2024 con el fin de abordar el helicóptero presidencial para recorrer un trayecto corto hacia el Centro Médico Nacional Militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland, para su examen físico anual. (AP Foto/Andrew Harnik) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved