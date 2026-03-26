Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Nueva York — La segunda audiencia en el caso federal contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores concluyó sin una decisión definitiva sobre el financiamiento de su defensa legal, pero con un mensaje claro del tribunal: el proceso seguirá adelante.
El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, rechazó la solicitud de la defensa de desestimar el caso, calificando esa medida como “demasiado seria”, mientras dejó pendiente su decisión final sobre el uso de fondos congelados para pagar abogados.
El caso sigue vivo
Durante la audiencia, el magistrado fue contundente:
“No voy a desestimar el caso”
Con esta decisión, el proceso judicial por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas continúa su curso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Disputa clave: el pago de la defensa
El punto central del debate gira en torno a si Maduro puede usar fondos del Estado venezolano —actualmente congelados por sanciones de EE.UU.— para financiar su defensa.
La defensa sostiene que bloquear esos fondos viola sus derechos constitucionales
La fiscalía defiende el uso de sanciones como herramienta de seguridad nacional
El juez expresó dudas sobre este argumento y señaló que, al estar detenidos, no representan una amenaza actual para la seguridad nacional.
Sin decisión final aún
Aunque el caso no fue desestimado, Hellerstein:
No ha tomado una decisión definitiva sobre el pago de abogados
Tampoco ha fijado fecha para el juicio
El proceso podría extenderse durante meses o incluso años.
Maduro ante la corte
Según reportes desde la audiencia:
Maduro ingresó sonriente al tribunal
Se mantiene en detención en Brooklyn
Se ha declarado “no culpable”
Tanto él como Flores enfrentan múltiples cargos federales que podrían derivar en cadena perpetua si son condenados.
Contexto político
El caso ocurre en medio de:
Tensiones entre EE.UU. y Venezuela
Cambios políticos internos en Caracas
Debate internacional sobre legalidad y jurisdicción
Analistas consideran que el proceso tiene implicaciones que van más allá de lo judicial.