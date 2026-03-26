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Nicolás Maduro

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro en EE.UU. y mantiene incertidumbre sobre pago de abogados

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Maduro

Nueva York — La segunda audiencia en el caso federal contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores concluyó sin una decisión definitiva sobre el financiamiento de su defensa legal, pero con un mensaje claro del tribunal: el proceso seguirá adelante.

El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, rechazó la solicitud de la defensa de desestimar el caso, calificando esa medida como “demasiado seria”, mientras dejó pendiente su decisión final sobre el uso de fondos congelados para pagar abogados.

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El vehículo policial que lleva al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegando al tribunal de Manhattan en Nueva York el 5 de enero del 2026. (AP foto/Stefan Jeremiah)
El vehículo policial que lleva al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegando al tribunal de Manhattan en Nueva York el 5 de enero del 2026. (AP foto/Stefan Jeremiah)

El caso sigue vivo

Durante la audiencia, el magistrado fue contundente:

“No voy a desestimar el caso”

Con esta decisión, el proceso judicial por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas continúa su curso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro DEA

Disputa clave: el pago de la defensa

El punto central del debate gira en torno a si Maduro puede usar fondos del Estado venezolano —actualmente congelados por sanciones de EE.UU.— para financiar su defensa.

  • La defensa sostiene que bloquear esos fondos viola sus derechos constitucionales
  • La fiscalía defiende el uso de sanciones como herramienta de seguridad nacional

El juez expresó dudas sobre este argumento y señaló que, al estar detenidos, no representan una amenaza actual para la seguridad nacional.

Sin decisión final aún

Aunque el caso no fue desestimado, Hellerstein:

  • No ha tomado una decisión definitiva sobre el pago de abogados
  • Tampoco ha fijado fecha para el juicio

El proceso podría extenderse durante meses o incluso años.

Maduro ante la corte

Según reportes desde la audiencia:

  • Maduro ingresó sonriente al tribunal
  • Se mantiene en detención en Brooklyn
  • Se ha declarado “no culpable”

Tanto él como Flores enfrentan múltiples cargos federales que podrían derivar en cadena perpetua si son condenados.

Contexto político

El caso ocurre en medio de:

  • Tensiones entre EE.UU. y Venezuela
  • Cambios políticos internos en Caracas
  • Debate internacional sobre legalidad y jurisdicción

Analistas consideran que el proceso tiene implicaciones que van más allá de lo judicial.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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