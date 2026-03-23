Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

La Policía de Nueva York confirmó la colisión la madrugada del lunes, pero no pudo ofrecer de inmediato información adicional.
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NUEVA YORK (AP) — Un vuelo de Air Canada chocó con un vehículo de la Autoridad Portuaria después de aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia, según las autoridades.
La Policía de Nueva York confirmó la colisión la madrugada del lunes, pero no pudo ofrecer de inmediato información adicional.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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