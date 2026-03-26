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Noelia Castillo

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Joven en España recibe eutanasia tras intensa batalla legal con su padre, generando fuerte debate social y mediático

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Noelia Castillo

Joven española recibe eutanasia tras batalla legal que dividió a su familia y conmocionó al país

Barcelona — La joven española Noelia, de 25 años, falleció este jueves tras recibir la eutanasia en un hospital de Cataluña, poniendo fin a una larga batalla legal y mediática que dividió a su familia y reabrió el debate sobre la muerte asistida en España.

El caso, que se extendió durante casi dos años, enfrentó a la joven con su propio padre, quien intentó por todas las vías judiciales impedir el procedimiento.

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Una batalla legal hasta el final

La eutanasia de Noelia había sido inicialmente autorizada por las autoridades sanitarias españolas, pero fue suspendida tras un recurso presentado por su padre.

El caso escaló a las más altas instancias:

  • Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
  • Tribunal Supremo
  • Tribunal Constitucional
  • Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Finalmente, todas las vías legales fueron agotadas, permitiendo que la decisión de la joven se cumpliera.

Un testimonio que conmovió al país

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En su única aparición pública, Noelia explicó su decisión:

“Quiero irme en paz y dejar de sufrir”

Relató años de sufrimiento psicológico, intentos de suicidio y una vida marcada por experiencias traumáticas.

Tras arrojarse desde un quinto piso en 2022, sobrevivió pero quedó parapléjica con secuelas irreversibles, lo que agravó su situación física y emocional.

Diagnóstico y decisión

Según informes médicos:

  • Sufría paraplejia permanente
  • Tenía dolor y sufrimiento constante
  • Conservaba plena capacidad mental para decidir

Estos elementos fueron clave para autorizar el procedimiento dentro del marco legal español.

Polémica y desinformación

El caso generó un fuerte debate en España:

  • Discusión ética sobre la eutanasia
  • Enfrentamiento familiar público
  • Circulación de bulos en redes sociales

Algunas versiones falsas distorsionaron su historia, lo que intensificó aún más la controversia.

Un caso que marca precedente

La muerte de Noelia se convierte en uno de los casos más mediáticos desde la aprobación de la ley de eutanasia en España, evidenciando las tensiones entre:

  • Derecho individual
  • Valores familiares
  • Debate social
americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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