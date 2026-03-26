Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Joven española recibe eutanasia tras batalla legal que dividió a su familia y conmocionó al país
Barcelona — La joven española Noelia, de 25 años, falleció este jueves tras recibir la eutanasia en un hospital de Cataluña, poniendo fin a una larga batalla legal y mediática que dividió a su familia y reabrió el debate sobre la muerte asistida en España.
El caso, que se extendió durante casi dos años, enfrentó a la joven con su propio padre, quien intentó por todas las vías judiciales impedir el procedimiento.
La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, una española de 25 años que recibirá la eutanasia dentro de 48 horas debido a sus problemas de TLP, depresión y una paraplejía causada por un intento fallido de suicidio. pic.twitter.com/J74qG5MfDA