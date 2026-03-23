Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"
Trump suspende por cinco días ataques a plantas energéticas de Irán tras diálogo “productivo”, en medio de tensión global
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Washington / Teherán — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán, tras asegurar que se han producido “conversaciones muy buenas y productivas” entre ambas partes.
La decisión representa un giro estratégico en medio de una escalada militar que amenazaba con intensificarse en el Golfo Pérsico, especialmente tras el ultimátum de 48 horas que Washington había impuesto previamente.
De ultimátum a pausa estratégica
Hasta hace apenas días, Trump había advertido que Estados Unidos podría destruir la infraestructura energética iraní si Teherán no reabría el estratégico estrecho de Ormuz.
Sin embargo, el mandatario decidió aplazar la ofensiva:
La pausa será de cinco días
Está condicionada al avance de las negociaciones
Podría extenderse o cancelarse según resultados
“Conversaciones productivas”… pero con dudas
Trump afirmó que las conversaciones han sido positivas y podrían llevar a una resolución del conflicto.
No obstante, desde Irán:
Niegan que existan negociaciones formales
Acusan a EE.UU. de presión estratégica
Impacto global inmediato
El anuncio tuvo repercusiones inmediatas:
Caída en el precio del petróleo
Subida en mercados bursátiles
Alivio temporal en tensiones globales
Un conflicto aún abierto
La pausa no implica el fin del conflicto.
El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán —activo desde finales de febrero— ha dejado miles de víctimas y mantiene en riesgo rutas energéticas clave como el estrecho de Ormuz.
Además:
Irán ha advertido represalias si hay nuevos ataques
EE.UU. mantiene presión militar en la región
Potencias internacionales buscan mediar
Una tregua frágil
La suspensión de ataques se presenta como una oportunidad para la diplomacia, pero analistas advierten que el escenario sigue siendo altamente volátil.
El éxito o fracaso de estas conversaciones podría definir el rumbo del conflicto en los próximos días.