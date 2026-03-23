Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Washington / Teherán — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció una pausa de cinco días en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán , tras asegurar que se han producido “conversaciones muy buenas y productivas” entre ambas partes.

La decisión representa un giro estratégico en medio de una escalada militar que amenazaba con intensificarse en el Golfo Pérsico, especialmente tras el ultimátum de 48 horas que Washington había impuesto previamente.

Hasta hace apenas días, Trump había advertido que Estados Unidos podría destruir la infraestructura energética iraní si Teherán no reabría el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el mandatario decidió aplazar la ofensiva:

La pausa será de cinco días

Está condicionada al avance de las negociaciones

Podría extenderse o cancelarse según resultados

“Conversaciones productivas”… pero con dudas

Trump afirmó que las conversaciones han sido positivas y podrían llevar a una resolución del conflicto.

No obstante, desde Irán:

Niegan que existan negociaciones formales

Acusan a EE.UU. de presión estratégica

Impacto global inmediato

El anuncio tuvo repercusiones inmediatas:

Caída en el precio del petróleo

Subida en mercados bursátiles

Alivio temporal en tensiones globales

Un conflicto aún abierto

La pausa no implica el fin del conflicto.

El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán —activo desde finales de febrero— ha dejado miles de víctimas y mantiene en riesgo rutas energéticas clave como el estrecho de Ormuz.

Además:

Irán ha advertido represalias si hay nuevos ataques

EE.UU. mantiene presión militar en la región

Potencias internacionales buscan mediar

Una tregua frágil

La suspensión de ataques se presenta como una oportunidad para la diplomacia, pero analistas advierten que el escenario sigue siendo altamente volátil.

El éxito o fracaso de estas conversaciones podría definir el rumbo del conflicto en los próximos días.