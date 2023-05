AP Fotos: Migrantes intentan cruzar a EEUU antes del fin del Título 42

Migrantes cruzan el río Bravo (Rio Grande en inglés) hacia el lado estadounidense el jueves 11 de mayo de 2023, desde Matamoros, México. Los migrantes se apresuraban a cruzar la frontera el jueves con la esperanza de ingresar a Estados Unidos horas antes de que se levanten las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Elementos de la Guardia Nacional de Texas llevan alambre de púas para ser colocado cerca de una puerta en el muro fronterizo, a primeras horas del jueves 11 de mayo de 2023, en El Paso, Texas. Gran cantidad de migrantes se apresuraban a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México horas antes de que concluyan las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, ante el temor de que las nuevas medidas les compliquen todavía más el ingreso a territorio estadounidense. (AP Foto/Andrés Leighton)

Migrantes cruzan un río en la selva del Darién el miércoles 10 de mayo de 2023, en un recorrido desde Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes llegan a una puerta en el muro fronterizo en la madrugada del jueves 11 de mayo de 2023, luego de cruzar desde Ciudad Juárez, México, hacia El Paso, Texas. Los migrantes se apresuraban a cruzar la frontera horas antes del fin de las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, debido al temor de que las nuevas políticas les compliquen todavía más el ingreso a Estados Unidos. (AP Foto/Andrés Leighton)

Un grupo de migrantes duerme en un campamento improvisado mientras aguardan a solicitar asilo después de cruzar la frontera, el miércoles 10 de mayo de 2023, cerca de Jacumba, California. El grupo ha estado acampando del otro lado de la frontera durante días, a la espera de pedir asilo en Estados Unidos. A partir del jueves, el gobierno del presidente Joe Biden comenzará a negar asilo a los migrantes que se presenten en la frontera con México sin haber presentado primero una solicitud en línea o haber pedido protección en un país por el que pasaron. (AP Foto/Gregory Bull)

Migrantes esperan a las autoridades estadounidenses, entre una barrera de alambre de púas y la valla fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Ciudad Juárez, México. Un gran número de solicitantes de asilo llegaron a la frontera entre ambos países días antes de la expiración del Título 42, que le había permitido al gobierno estadounidense expulsar rápidamente a los migrantes a México. El miércoles se anunciaron nuevas medidas que crean nuevas vías legales para los migrantes. En redes sociales la desinformación al respecto ha circulado ampliamente. (Foto AP/Christian Chávez)

Un migrante colombiano, al centro, le entrega una frazada a un padre y su hijo, también colombianos, mientras el grupo espera a solicitar asilo después de cruzar la frontera, el miércoles 10 de mayo de 2023, cerca de Jacumba, California. El grupo había estado acampando del otro lado de la frontera durante días, a la espera de pedir asilo en Estados Unidos. Mientras los miembros del grupo avanzan al frente para ser llevados a vagonetas, entregan toda su ropa gruesa a los que podrían permanecer otra noche en el campamento. (AP Foto/Gregory Bull)

Un colombiano usa tela metálica para mantener los pies calientes mientras espera a solicitar asilo después de cruzar la frontera desde México, el miércoles 10 de mayo de 2023, cerca de Jacumba, California. A partir del jueves, el gobierno del presidente Joe Biden comenzará a negar asilo a los migrantes que lleguen a la frontera sin haber presentado primero una solicitud por internet o solicitado protección en un país por el que pasaron, lo que significa un cambio radical en la política migratoria estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull)

Migrantes que intentaban evadir a agentes de la Patrulla Fronteriza esperan a ser procesados el jueves 4 de mayo de 2023, en Granjeno, Texas. Un reciente incremento en la llegada de migrantes a la zona de Brownsville de la frontera entre Estados Unidos y México resalta los desafíos en materia migratoria, en un momento en que el gobierno estadounidense se alista a poner fin a una medida relacionada con la pandemia de coronavirus que permitía la expulsión rápida de muchos migrantes. (AP Foto/Veronica G. Cardenas, archivo)

Migrantes venezolanos descansan durante su caminata a través de la selva del Darién desde Colombia a Panamá el martes 9 de mayo de 2023, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Iván Valencia)

Una familia de migrantes camina por la orilla del río Bravo (Rio Grande, en inglés) del lado estadounidense, en una imagen tomada el miércoles 10 de mayo de 2023 desde Matamoros, México. Solicitantes de asilo han llegado en grandes números a la frontera entre Estados Unidos y México en anticipación a la suspensión de la restricción al asilo conocida como Título 42, la cual le había permitido al gobierno estadounidense expulsar rápidamente a los migrantes hacia México. El miércoles se anunciaron nuevas medidas que establecen nuevas vías legales para los migrantes. (AP Foto/Fernando Llano)

Un elemento de la Guardia Nacional de Texas permanece detrás de alambre de púas mientras migrantes intentan ingresar a Estados Unidos en la margen del río Bravo (Rio Grande en inglés), en una imagen captada el jueves 11 de mayo de 2023 desde Matamoros, México. Gran cantidad de migrantes se apresuraban a cruzar la frontera entre ambos países con la esperanza de entrar a Estados Unidos horas antes de que se suspendan las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19. (AP Foto/Fernando Llano)

Solicitantes de asilo esperan entre la doble barda en territorio estadounidense a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Tijuana, México, el lunes 8 de mayo de 2023, en San Diego. Los migrantes aguardan a ser procesados por la Patrulla Fronteriza. (AP Foto/Denis Poroy)

Miembros de la Guardia Nacional de Texas se preparan a ser desplegados hacia la frontera entre Texas y México, el lunes 8 de mayo de 2023, en Austin Texas. La medida conocida como Título 42, una norma federal que le permitía al gobierno regular estrictamente los ingresos fronterizos para prevenir la propagación del COVID-19, está programada a concluir esta semana. (AP Foto/Eric Gay)

Un grupo de migrantes aguarda la llegada de las autoridades estadounidenses entre una barricada de alambre de púas y un muro fronterizo el miércoles 10 de mayo de 2023, en esta fotografía tomada desde Ciudad Juárez, México. A partir del 11 de mayo, Estados Unidos comenzará a negarle el asilo a los migrantes que se presenten en la frontera con México sin que primero hayan presentado una solicitud en línea o pedido protección en el país por el que pasaron, según una nueva regla aprobada el 10 de mayo. (AP Foto/Christian Chávez)

Solicitantes de asilo esperan entre dos muros fronterizos sobre territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México, cerca de Tijuana, el lunes 8 de mayo de 2023, en San Diego. Los migrantes aguardan a ser procesados por la Patrulla Fronteriza. (AP Foto/Denis Poroy)

Migrantes aguardan a un costado del muro fronterizo vigilado por la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Texas el miércoles 10 de mayo de 2023, con el fin de ingresar a El Paso, Texas. A partir del jueves, el gobierno del presidente Joe Biden comenzará a negarle el asilo a los migrantes que se presenten en la frontera con México sin primero haber presentado una solicitud en línea o pedido protección en el país por el que pasaron, según una nueva medida dada a conocer el miércoles. Las autoridades federales han advertido de complicaciones en los próximos días en un momento en que expira la medida conocida como Título 42, la cual permitía expulsar rápidamente a migrantes para prevenir la propagación del COVID-19. (AP Foto/Andrés Leighton)

Elementos de la Guardia Nacional de Texas atan hileras de alambre de púas para su instalación cerca de una puerta en el muro fronterizo a primeras horas del jueves 11 de mayo de 2023, en El Paso, Texas. Gran cantidad de migrantes se apresuraban a cruzar la frontera horas antes de que el jueves expiraran las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, ante el temor de que las nuevas medidas les compliquen todavía más ingresar a Estados Unidos. (AP Foto/Andrés Leighton)

Un migrante esposado sonríe mientras es trasladado en autobús para abordar un vuelo de repatriación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) hacia Guatemala, el miércoles 10 de mayo de 2023, en El Paso, Texas. A partir del jueves, el gobierno del presidente Joe Biden comenzará a negar asilo a los migrantes que se presenten en la frontera con México sin haber presentado primero una solicitud en línea o pedido protección en un país por el que pasaron, según una nueva regla dada a conocer el miércoles. Las autoridades federales han advertido sobre complicaciones en los próximos días una vez que expire la medida conocida como Título 42, la cual permitía deportar rápidamente a los migrantes para prevenir la propagación del COVID-19. (AP Foto/Andrés Leighton)

Migrantes cruzan el río Bravo (Rio Grande en inglés) el miércoles 10 de mayo de 2023 en dirección a Estados Unidos, desde Matamoros, México. Solicitantes de asilo se han estado presentando en grandes números a la frontera entre Estados Unidos y México en anticipación al fin de la restricción conocida como Título 42, la cual le permitía al gobierno estadounidense expulsar rápidamente a los migrantes hacia México. El miércoles se anunciaron medidas que abren nuevas vías legales para los migrantes. (AP Foto/Fernando Llano)

Migrantes avanzan sobre una de las márgenes del río Bravo (Rio Grande, en inglés) mientras miembros de la Guardia Nacional de Texas les impiden el paso detrás de hileras de alambre de púas, el jueves 11 de mayo de 2023, en esta fotografía tomada desde Matamoros, México. Las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, conocidas como Título 42, iban a expirar el 11 de mayo. (AP Foto/Fernando Llano)

Un grupo de migrantes cruza la selva del Darién de Colombia a Panamá el martes 9 de mayo de 2023, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes pasan a través de alambre de púas colocado a la orilla del río Bravo (Rio Grande en inglés), donde elementos de la Guardia Nacional de Texas les piden que no crucen. Los migrantes ingresaron a Estados Unidos para entregarse a las autoridades de inmigración el jueves 11 de mayo de 2023, en esta fotografía tomada desde Matamoros, México. Las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, conocidas como Título 42, están programadas a expirar el 11 de mayo. (AP Foto/Fernando Llano)