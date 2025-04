AP Fotos: La inmigración bajo el mando de Trump

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, maneja un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos el 16 de marzo de 2025, en San Diego. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de la Patrulla de Caminos de California vigilan una protesta para pedir una reforma a la inmigración, el 3 de febrero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Policías detienen a manifestantes durante una protesta, el 3 de febrero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes colombianos observan desde un autobús de las autoridades de inmigración panameñas que los traslada de un centro de recepción de migrantes en Lajas Blancas, donde llegaron tras cruzar la región del Darién en camino a Estados Unidos, en la Ciudad de Panamá, el 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un agente muestra a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bolsas de fentanilo mientras visita el puerto de entrada de San Ysidro, el 16 de marzo de 2025, en San Diego. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un centro de recepción de migrantes que generalmente recibe cientos de personas a diario luego de que cruzan la región del Darién en su viaje rumbo a Estados Unidos, vacío en Lajas Blancas, Panamá, el 6 de abril de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes pasan la noche en un albergue en Palenque, Panamá, el 26 de febrero de 2025. Los migrantes regresaron del sur de México tras desistir en su camino a Estados Unidos, algo provocado por las medidas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes caminan hacia México tras ser deportados de Estados Unidos en el puente fronterizo El Chaparral, en Tijuana, México, el 21 de enero de 2025. (AP Foto/Felix Marquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La migrante colombiana Margelis Tinoco llora luego de que le cancelaron su cita con las autoridades de inmigración estadounidenses en el puente internacional de Paso del Norte, en Ciudad Juárez, México, en la frontera con Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump. (AP Foto/Christian Chavez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de migrantes espera ser procesado entre los muros fronterizos que separan a México y Estados Unidos, tras haber cruzado la frontera de manera ilegal antes del amanecer, el 21 de enero de 2025 en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Donald Trump tras promulgar la Ley Laken Riley durante un evento en la Sala Este de la Casa Blanca, el 29 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes caminan en Tapachula, en el estado de Chiapas, México, en camino a la frontera sur de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, el día de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump. (AP Foto/Edgar H. Clemente) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores comienzan a instalar un refugio temporal para posibles deportados de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, México, el 22 de enero de 2025. (AP Foto/Christian Chavez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de la Patrulla Fronteriza camina frente a cuatro hombres que fueron detenidos tras cruzar la frontera de manera ilegal en San Diego, el 23 de enero de 2025. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detienen a una persona, el 27 de enero de 2025 en Silver Spring, Maryland. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Michelle Flynn es retirada de una audiencia de la Cámara de Representantes del Congreso de Tennessee, el 29 de enero de 2025, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes ondean banderas durante una protesta para pedir una reforma a la inmigración, el 2 de febrero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved