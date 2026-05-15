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Ashby se convierte en 1er ganador de 8 juegos; Cerveceros superan 3-2 a Mellizos con interferencia

MINNEAPOLIS (AP) — Aaron Ashby se convirtió en el primer lanzador de las Grandes Ligas en ganar ocho juegos en esta campaña, con ayuda de una interferencia marcada al tercera base Royce Lewis, y los Cerveceros de MIlwaukee superaron el viernes 3-2 a los Mellizos de Minnesota.

Aaron Ashby, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza ante los Mellizos de Minnesota en el encuentro del viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Matt Krohn)
Aaron Ashby, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza ante los Mellizos de Minnesota en el encuentro del viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Matt Krohn) AP

La interferencia permitió que se anotara la carrera del empate en una octava entrada de dos carreras y redituó a Milwaukee su séptima victoria en ocho juegos.

Minnesota ganaba 2-1 en la octava cuando sencillos del venezolano Jackson Chourio y Brice Turang ante Andrew Morris (1-2) pusieron corredores en las esquinas. Luego, Turang se robó la segunda.

Con el cuadro adentro, el venezolano William Contreras conectó un roletazo fuerte al campocorto Brooks Lee, quien tiró a tercera, donde Lewis tocó a Chourio cuando se deslizaba de regreso a la almohadilla.

El umpire de tercera base, Jordan Baker, señaló out, pero tras consultar con su equipo determinó que Lewis había usado el pie derecho para dejar a Chourio sin camino hacia la base.

Se permitió que Chourio anotara por la interferencia. El mánager de los Mellizos Derek Shelton salió a discutir la decisión y Baker le endosó su tercera expulsión de la temporada.

Bauers conectó un doble, impulsando a Chourio con la carrera de la ventaja.

Ashby (8-0) ha hecho 20 apariciones como relevista y una apertura esta temporada.

Trevor Megill lanzó una novena perfecta ante su antiguo equipo para conseguir su quinto salvamento.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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