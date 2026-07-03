americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asesinan a periodista que había sido secuestrada hace un mes en el este de México

XALAPA, México (AP) — Las autoridades mexicanas informaron el viernes que fue localizada sin vida la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada hace un mes en el estado oriental de Veracruz, en el Golfo de México, donde han sido asesinados otros dos comunicadores en lo que va del año.

El cuerpo de Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue encontrado en una finca del municipio de Moloacán del estado de Veracruz, que colinda con la localidad de Nanchital donde había sido raptada el 2 de junio, dijo el viernes a The Associated Press un funcionario de la fiscalía estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a declarar sobre el caso.

Según la investigación, la comunicadora fue asesinada y posteriormente su cuerpo fue calcinado en un tambo de metal, detalló el funcionario.

La Fiscalía de Veracruz confirmó el viernes la muerte de Guzmán tras las pruebas periciales que se realizaron a los restos localizados en la finca.

La desaparición de la comunicadora ocurrió tras la presunta irrupción de un grupo de hombres armados en su domicilio. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, dos hombres, con los rostros cubiertos y armas largas, arribaron a la vivienda y, tras golpear la puerta de entrada con un martillo, ingresaron de manera violenta, apuntando sus armas contra las personas que se encontraban en el lugar.

Por el caso fueron apresadas ocho personas,de las cuales cuatro habrían participado en el secuestro de la periodista y posteriormente en su homicidio, según la fiscalía estatal.

Entre los detenidos hay cuatro policías del municipio de Ixhuatlán del Sureste. De acuerdo con la investigación, los agentes presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la organización criminal señalada de cometer el crimen.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición de un juez que determinará su situación jurídica en las próximas audiencias.

Guzmán dirigía un medio digital de cobertura local en el municipio de Nanchital. Tras la privación de su libertad, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron a las autoridades intensificar su búsqueda e investigar el caso.

El homicidio de Guzmán ocurre en un contexto de persistente violencia contra la prensa en México. Veracruz, que ha sido escenario durante años de disputas entre grupos del crimen organizado, ha figurado de manera recurrente entre los estados con mayor número de agresiones a periodistas.

El 11 de junio murió en un ataque armado en ese estado Luis Ángel López Valdez, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz, y cinco meses antes fue tiroteado Carlos Castro, reportero y director del medio digital local Código Norte Veracruz.

Organizaciones nacionales e internacionales han documentado asesinatos, desapariciones, amenazas y ataques contra comunicadores en Veracruz.

México es considerado por organismos de defensa de la libertad de prensa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de conflicto armado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

La Habana cobrará 100 pesos al mes por casa para recoger basura con triciclos eléctricos

La Habana cobrará 100 pesos al mes por casa para recoger basura con triciclos eléctricos

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter