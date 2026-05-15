Arrighetti lleva un juego sin hits hasta la 8ª entrada y Astros blanquean 2-0 a Rangers

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Spencer Arrighetti, abridor de los Astros de Houston, hace un pitcheo ante Jake Burger, de los Rangers de Texas, el viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Karen Warren) AP

Arrighetti (5-1) ponchó a cinco y regaló cuatro bases por bolas antes de que el novato de los Rangers Justin Foscue terminara con la posibilidad del juego sin hit cuando había un out en la octava, al pegar un sencillo al jardín izquierdo en el 102do y último lanzamiento de Arrighetti en la noche.

La efectividad de Arrighetti es de 1,50 en seis aperturas, después de comenzar la temporada en la sucursal de la Triple-A en Sugar Land.

Bryan King cerró la entrada al hacer que Joc Pederson elevara al jardín derecho. El receptor boricua Christian Vázquez sorprendió luego a Foscue en primera base, con el dominicano Ezequiel Durán en el plato.

King retiró a los tres en orden en la novena para su cuarto salvamento.

El jonrón solitario del mexicano Paredes en la tercera le dio la ventaja a Houston. Y esa fue la única carrera del juego hasta que Braden Shewmake amplió a 11 juegos su racha de hits —la más larga de su carrera— con un sencillo impulsor en la octava.

Jack Leiter (1-4) permitió una carrera con tres hits, ponchó a seis y trabajó siete entradas.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP