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Arrestan en Bahamas a estadounidense cuya esposa cayó de una lancha y está desaparecida

Un estadounidense que fue arrestado en las Bahamas después de que su esposa desapareció mientras la pareja viajaba en una lancha motora cerca del archipiélago niega haber cometido delito alguno, manifestó su abogado el jueves.

Brian Hooker “niega categórica e inequívocamente cualquier irregularidad” y ha estado cooperando con las autoridades, señaló el abogado Terrel Butler en el comunicado. Butler indicó que Hooker no podía hacer más comentarios mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades informaron que el esposo, un hombre de 59 años a quien no identificaron, fue arrestado en Abaco el miércoles y está siendo interrogado. La policía y Butler no ofrecieron más detalles, tampoco si fue acusado formalmente.

Un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo a The Associated Press que han abierto una investigación penal sobre el caso.

Funcionarios han dicho que Lynette Hooker, de 55 años, viajaba en una lancha motora de 8 pies desde Hope Town hacia Elbow Cay la noche del sábado, y que su esposo, Brian Hooker, contó a las autoridades que ella cayó por la borda con las llaves de la embarcación, lo que hizo que el motor se apagara.

Las autoridades señalaron que Brian Hooker remó hasta la orilla y alertó a alguien sobre su desaparición a primera hora del domingo.

“Fuertes corrientes posteriormente se la llevaron, y él la perdió de vista”, indicó la policía en un comunicado emitido el sábado.

Darlene Hamlett, madre de Lynette Hooker, dijo a The Associated Press a última hora del miércoles que le “alegró saber” del arresto, pero declinó hacer más comentarios, al afirmar que estaba buscando más información.

Más temprano el miércoles, comentó que quería escuchar más de su yerno sobre cómo desapareció su hija. Llevaban más de dos décadas casados y vivían en Onsted, Michigan. Registros en línea indicaban que Brian Hooker tenía 58 años, y el motivo de la discrepancia no estaba claro de inmediato.

“Me va a interesar lo que diga, porque no he sabido de él en casi dos días”, expresó Hamlett mientras realizaba un viaje de seis horas de regreso a casa desde el consulado de Bahamas en Miami, donde obtuvo un pasaporte para poder volar pronto a la nación caribeña.

“Nuestra familia creció en el agua y, por eso, Lynette toda su vida ha estado cerca de lagos, en botes, navegando a vela y nadando”, contó Hamlett. “Sería un milagro si (la rescatan), pero todavía cuento con uno”.

La hija de Lynette Hooker, Karli Aylesworth, dijo a NBC News que es poco probable que su madre “simplemente se cayera” de la embarcación, al señalar que era una navegante experimentada. La pareja había navegado durante años y documentó sus travesías en redes sociales bajo el apodo “The Sailing Hookers”.

Aylesworth también dijo a NBC que la relación de la pareja era volátil, y que tienen un “historial de no llevarse bien, especialmente cuando beben”.

Dijo a WXYZ-TV que dudaba que su madre hubiera sobrevivido y podido mantenerse a flote tanto tiempo, pero que esperaba encontrarla para tener un cierre.

El comunicado de Butler indicó que la negación de irregularidades por parte de Brian Hooker incluye en particular “las acusaciones hechas recientemente por Karli Aylesworth”.

Brian Hooker escribió en Facebook el miércoles por la mañana que estaba “destrozado por el reciente accidente de la embarcación en mares impredecibles y con vientos fuertes que hizo que mi amada Lynette cayera de nuestro pequeño bote auxiliar cerca de Elbow Cay en las Bahamas”.

“A pesar de los intentos desesperados por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos separaron aún más”, escribió. “Seguimos buscándola y ese es mi único enfoque”.

La Guardia Costera de Estados Unidos también se ha sumado a la investigación y entrevistó a Aylesworth el miércoles, según su abogado, Ron Marienfeld.

“Nos complace ver que se está investigando y, con suerte, llegarán más respuestas para darle a la familia algo de cierre”, dijo Marienfeld por correo electrónico.

La policía de Bahamas dijo que las operaciones de búsqueda y los esfuerzos de investigación siguen activos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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