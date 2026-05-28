Arrestan a 6 manifestantes tras choque con agentes del ICE en Nueva Jersey

Manifestantes se enfrentan a agentes del ICE fuera del centro de detención Delaney Hall mientras protestan cerca de la entrada, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Andres Kudacki) AP

Grupos de manifestantes, muchos de ellos con máscaras antigás y otros objetos que les cubrían el rostro, se tomaron de los brazos formando una cadena humana frente a Delaney Hall en Newark la noche del miércoles, según muestran videos y fotos publicados en redes sociales.

Algunos usaron botes de basura, colchones viejos, paraguas y otros materiales como escudos y barricadas improvisados mientras se enfrentaban a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Otros intentaron impedir que personas y vehículos entraran y salieran del edificio o arrojaron conos naranjas de tráfico y otros objetos en dirección a los agentes del ICE alineados en la reja de entrada.

El grupo coreó: “¡Los colgarán!” y “Cada policía, cada federal, dispárense en la cabeza”, además de otras burlas dirigidas a los agentes, muchos de los cuales llevaban cascos y chalecos tácticos.

Los agentes del ICE usaron gas pimienta para intentar dispersar a los manifestantes, según videos publicados en redes sociales. Algunos utilizaron sus garrotes para golpear y hacer retroceder a los manifestantes mientras intentaban despejar la vía para los vehículos.

Al menos un conductor de camión bajó de su unidad para desahogar su frustración cuando algunos manifestantes intentaron impedir el paso de los vehículos que circulaban por la carretera frente al centro de detención. En ocasiones se pudo ver a personas detenidas dentro saludando a los manifestantes desde las ventanas de Delaney Hall.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa al ICE, informó que alrededor de seis manifestantes fueron arrestados por agredir a agentes del orden.

“Agredir y obstruir a las fuerzas del orden del ICE es un delito y un crimen grave”, señaló la agencia en un comunicado. “Cualquiera que agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley”.

Los manifestantes regresaron el jueves a Delaney Hall.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también indicó que a funcionarios del departamento estatal de salud se les “negó el acceso total” a la instalación para realizar una inspección sanitaria. La demócrata afirmó que a los funcionarios solo se les permitió inspeccionar una parte limitada del lugar, al tiempo que instó al ICE a “desescalar” la situación.

“Como he dicho repetidamente, negarse a proporcionar acceso total plantea serias preguntas sobre lo que el ICE intenta ocultar a la vista del público”, manifestó Sherrill en un comunicado, en el que también reiteró su llamado a cerrar por completo la instalación.

Horas antes, también el miércoles, miembros demócratas del Congreso de la ciudad de Nueva York recorrieron la instalación como parte de una visita de supervisión. Una empresa privada de prisiones administra el centro de detención, ubicado a lo largo de un tramo industrial de la bahía de Newark.

Los representantes Jerry Nadler, Daniel Goldman y Adriano Espaillat, quienes representan a Manhattan, describieron condiciones alarmantes en las que las personas retenidas en la instalación reciben porciones pequeñas de comida a menudo en mal estado y se ignoran sus diversas necesidades médicas.

Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional han negado que haya una huelga de hambre, abusos o malas condiciones dentro del centro y desestimaron las críticas de los opositores por considerarlas una maniobra política.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP