Argentina inicia defensa del título ante Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J del Mundial

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar un gol contra Zambia en un partido amistoso, el 31 de marzo de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

A priori, por trayectoria y estirpe, los rivales de la Albiceleste en el Grupo J no deberían incomodarles. Argelia y Austria regresan tras largas ausencias, mientras que Jordania hará su debut mundialista en el torneo ampliado a 48 selecciones.

Un segundo título de la Copa del Mundo simplemente agrandaría al cartel de Messi como el mejor jugador de la historia, junto a Pelé y Diego Maradona. Hasta mediados de abril, la “Pulga” no se había comprometido definitivamente en disputar su sexto Mundial.

“Si él quiere venir, será un honor nuevamente”, dijo el entrenador Lionel Scaloni. “Tenemos la sensación de que él siempre quiere estar y competir, esperemos que así sea y poder disfrutarlo”.

La Albiceleste se consagró en 2022, emergiendo airosa en una tanda de penales ante Francia en una final para el infarto.

Ningún equipo masculino se ha coronado en mundiales consecutivos desde que Brasil lo logró en 1958, liderado entonces con un Pelé que tenía 17 años, y luego en 1962, cuando el astro se perdió la mayor parte del torneo por una lesión.

Argentina, también campeona en 1978 y 1986, debuta ante Argelia, 28 en el ranking FIFA, el 16 de junio en el estadio Arrowhead de Kansas City, Missouri. Luego enfrentará a Austria y Jordania, en partidos que se disputarán en el estadio de los Cowboys de Dallas.

Para los vigentes campeones es un grupo que probablemente debería ofrecer un trámite apacible a la fase de eliminación directa.

Pero con el recuerdo de la inesperada derrota ante Arabia Saudía en el debut de Qatar 2022, Scaloni no se fía de nadie y advirtió que “será un Mundial muy complejo”.

La Albiceleste aseguró su boleto al Mundial con 15 meses de anticipación al torneo gracias a una victoria sobre Brasil, partido que Messi se perdió por una lesión.

El equipo repite casi intacto, destacándose Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo, así como Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque. El gran ausente es Ángel Di María, el extremo que se retiró de la selección en 2024 tras contribuir al segundo título consecutivo de la Copa América.

Hay preocupación por la condición física del central Cristian Romero, quien llegaría con lo justo al Mundial tras sufrir una lesión en la rodilla con Tottenham. Argentina no puede permitirse privarse de su presencia en su trinchera defensiva, donde repiten varios jugadores sobre los 30 años como Nicolás Otamendi (38), Nicolás Tagliafico (33) y Rodrigo De Paul (32).

“Necesitaremos de todos, que lleguen lo mejor posible y de esa manera competir contra quien sea”, dijo Scaloni.

Messi, que cumplirá 39 años dos días después del segundo partido de Argentina, podría convertirse, junto con el portugués Cristiano Ronaldo, en el primer hombre en disputar seis mundiales.

Actual jugador del Inter Miami, los campeones de la MLS, Messi ya tiene el récord de más partidos mundialistas (26) y está empatado en el tercer lugar de goles con Just Fontaine, con 13, por detrás únicamente de Miroslav Klose (16), Ronaldo de Brasil (15) y Gerd Müller (14). Los 116 goles internacionales de Messi de cara a junio son la segunda cifra tras los 143 de Cristiano Ronaldo, y lideró la eliminatoria sudamericana con ocho tantos.

Scaloni, quien asumió como seleccionador en 2018, espera convertirse en el segundo técnico en conquistar dos Copas del Mundo, después de Vittorio Pozzo con Italia en 1934 y 1938.

Argelia

Argelia, dos veces campeona de África en 1990 y 2019, disputa su primer Mundial desde 2014, cuando llegó a la segunda ronda y fue eliminada por Alemania en la prórroga.

Riyad Mahrez, ex atacante del Manchester City, es el capitán a sus 35 años. Con 38 goles internacionales, ocupa el segundo lugar en la lista histórica de goleadores de su país, detrás de Islam Slimani con 45.

Otros jugadores destacados incluyen al lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri (Man City) y al defensor Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).

El técnico Vladimir Petković dirigió a la selección de Suiza de 2014 a 2021.

Austria

Será su octavo Mundial, el primero desde 1998. Busca superar la ronda de grupos por primera vez desde 1982.

Marko Arnautović (Estrella Roja de Belgrado) cumple 37 años en abril y probablemente sea el jugador de mayor edad en la convocatoria. Es el líder histórico de Austria en goles (47) y partidos (132). El capitán David Alaba (Real Madrid), un defensor que cumple los 34 durante el torneo, es veterano de más de 120 partidos de la Liga de Campeones y de cuatro títulos de clubes europeos.

Otros futbolistas clave son los mediocampistas Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich).

El entrenador Ralf Rangnick asumió en 2022 tras experiencias con Manchester United, Hoffenheim, Schalke, Stuttgart y Leipzig.

Jordania

Al acudir por primera vez al Mundial, Jordania nunca ha logrado grandes éxitos internacionales en el fútbol. Sus mejores actuaciones en la Copa Asia fueron el subcampeonato en la edición de 2023 y los cuartos de final en 2004 y 2011.

Musa Al-Taamari, autor de 24 goles con la selección, juega en el Rennes de Francia y está entre los pocos jordanos que militan en clubes europeos. Ibrahim Sabra, otro atacante, juega en el Lokomotiva Zagreb de Croacia.

Jamal Sellami, ex mediocampista de la selección de Marruecos, asumió como entrenador de Jordania en 2024.

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FUENTE: AP