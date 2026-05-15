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Argentina brinda a EEUU lista de unos 34.000 hinchas con prohibición de entrar a estadios en Mundial

BUENOS AIRES (AP) — Argentina entregó a Estados Unidos una lista de unos 34.000 hinchas violentos o que han cometido diversas infracciones, como el incumplimento del pago de la cuota alimentaria para sus hijos, que tienen prohibido acceder a los estadios durante el Mundial que comenzará el 11 de junio en ese país, México y Canadá.

El trofeo de la Copa Mundial de fútbol durante la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa)
El trofeo de la Copa Mundial de fútbol durante la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

“Si estás en esa lista, no viajes”, dijo el viernes la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en sus redes sociales.

Los partidos de la fase de grupos de la selección argentina se jugarán en ciudades de Estados Unidos. Su debut será el 16 de junio contra Argelia en Kansas City.

El Ministerio de Seguridad Nacional informó en un comunicado que ha suministrado al gobierno estadounidense la información correspondiente a las personas con restricciones en el marco del Programa Tribuna Segura.

El comunicado mencionó asimismo un resolución publicada en el Boletín Oficial que señala que la información brindada es para “colaborar con las acciones, tanto de la planificación de seguridad a nivel operativo y táctico, como de la prevención de incidentes violentos entre los simpatizantes que visitarán los Estados Unidos durante los eventos en cuestión”.

Tribuna Segura registra a personas vinculadas a hechos de violencia en espectáculos futbolísticos y aquellas alcanzadas por restricciones judiciales y administrativas como las aplicadas a los llamados “deudores alimentarios morosos”.

La decisión se enmarca en los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad suscritos entre Argentina y Estados Unidos que prevén el intercambio de información para prevenir y combatir delitos de gravedad.

El ministerio acotó que el plazo de utilización de los datos se limitará a la duración del campeonato y hasta un máximo de cinco días posteriores a su finalización, el 19 de julio. “Cumplido ese período, las autoridades estadounidenses deberán acreditar ante el Ministerio de Seguridad Nacional la eliminación definitiva e irreversible de toda la información recibida, sin conservar copias ni registros derivados”, dijo el comunicado.

Argentina también cedió a la Embajada de Estados Unidos la base de datos de individuos con restricciones para el ingreso a eventos deportivos de cara a la Copa América 2024.

El Programa Tribuna Segura permite controlar el acceso a las canchas en todo el territorio nacional en competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino, CONMEBOL y FIFA.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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