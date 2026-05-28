Arévalo niega acuerdo con EEUU para operar contra el narcotráfico en territorio guatemalteco

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo en conferencia de prensa, el 5 de marzo de 2026, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moises Castillo, Archivo) AP

El mandatario hizo estas declaraciones a la prensa en el Palacio Nacional tras participar en un evento de Naciones Unidas y luego de que el diario “The New York Times” informara que el país centroamericano había acordado llevar a cabo operaciones conjuntas con Estados Unidos.

Arévalo señaló que el único que puede autorizar ese tipo de operaciones militares en territorio guatemalteco “es el Congreso de la República” y "el gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo”.

Acotó que “lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado” y en ese sentido indicó que su gobierno realiza “interdicciones marítimas donde Estados Unidos ha estado colaborando con entrenamiento, capacitación y equipo”. Recalcó además que lo que firma el gobierno se enmarca en las leyes y la Constitución de Guatemala.

Guatemala y Estados Unidos colaboran además en el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado.

Este caso es el último episodio de las tensiones actuales entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y los gobiernos latinoamericanos, que tratan de encontrar un equilibrio entre la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el mantenimiento de la soberanía.

Cuando se le preguntó sobre el supuesto acuerdo con Guatemala, el secretario de prensa en funciones del Pentágono, Joel Valdez, dijo que no puede “especular sobre futuras operaciones ni discutir asuntos de seguridad operativa”, pero destacó que el Departamento de Defensa colabora con socios “de confianza” de la región para combatir el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad.

El gobierno guatemalteco publicó por su lado un comunicado de prensa con dos cartas, una en inglés y otra en español, donde el ministro de Defensa Henry David Sáenz se comunica con el secretario de Guerra estadounidense Peter Hegseth para abordar operaciones combinadas en el marco de acuerdo preexistentes.

La muerte en abril de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en el norte de México tras una operación para destruir un laboratorio de drogas suscitó dudas sobre una mayor implicación de Estados Unidos en toda la región. En los días siguientes, las autoridades mexicanas ofrecieron versiones contradictorias sobre la información que tenían respecto al hecho.

En su última declaración, la presidenta de México Claudia Sheinbaum señaló la víspera que fueron cuatro los agentes estadounidenses que estaban operando en el país sin autorización, en referencia a los dos que fallecieron en un accidente vial en el estado de Chihuahua y otros dos que abandonaron territorio mexicano a solicitud de las autoridades. Pero no dio precisiones sobre si eran de la CIA.

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En esta nota colaboró el periodista de AP Ben Finley desde Washington

FUENTE: AP