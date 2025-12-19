americateve

Archivos de Epstein recién publicados incluyen fotos de Bill Clinton

WASHINGTON (AP) — El expresidente Bill Clinton aparece de manera destacada en el primer lote de archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivados de su investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en un momento en que la Casa Blanca intenta impedir que el presidente Donald Trump sea objeto de atención en esos documentos tan esperados.

Esta foto sin fecha y censurada, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a Mick Jagger (izquierda) y al expresidente Bill Clinton (derecha) con una persona desconocida. (Departamento de Justicia vía AP)
Entre los miles de documentos hechos públicos había varias fotos de Clinton. Algunas lo mostraban en un avión privado, incluida una con una mujer sentada en su regazo, cuyo rostro aparece censurado. Otra foto lo muestra en una piscina con la añeja confidente de Epstein, la socialité británica Ghislaine Maxwell, y una persona cuyo rostro también fue censurado.

Otra foto muestra a Clinton en un jacuzzi con una mujer cuyo rostro fue censurado. Los archivos no indican cuándo fueron tomadas las fotos, y había poco contexto en torno a ellas.

Varios funcionarios de la Casa Blanca, incluida la secretaria de prensa Karoline Leavitt y el alto asesor Steven Cheung, hicieron publicaciones en redes sociales el viernes destacando las fotos.

En un comunicado, el portavoz de Clinton, Angel Ureña, afirmó que la investigación sobre Epstein "no es acerca de Bill Clinton".

"Hay dos tipos de personas aquí", expresó. "El primer grupo no sabía nada y cortó relaciones con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó las relaciones después de eso. Nosotros estamos en el primero. Ninguna evasiva por parte de las personas en el segundo grupo cambiará eso".

Las víctimas conocidas de Epstein nunca han acusado a Clinton de conducta ilegal.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

