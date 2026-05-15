Árbitro bajo vigilancia policial tras decisión que sacudió la lucha por el título en Escocia

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El árbitro John Beaton (centro) antes de pitar un penal en el partido entre Celtic y Motherwell en la liga de Escocia, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Robert Perry/PA vía AP) AP

La Asociación Escocesa de Fútbol informó el viernes que la intervención policial fue la “consecuencia inevitable del aumento de las críticas, la intolerancia y la búsqueda de chivos expiatorios” dirigidas contra los árbitros.

La decisión de Beaton de señalar un penal por mano a favor de Celtic ante Motherwell el miércoles permitió a Celtic asegurar una victoria en el último aliento y recortar a un punto la diferencia con el líder Hearts.

“John Beaton y su familia pasaron la noche pasada en casa bajo vigilancia policial tras una filtración de datos personales en internet”, dijo la federación escocesa.

"Este tipo de vigilantismo, motivado por decisiones que se perciben como acertadas o equivocadas en el terreno de juego, es una lacra para nuestro deporte nacional, y agradecemos a la policía de Escocia su rápida intervención”.

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FUENTE: AP