Apuñalamiento en escuela secundaria de Washington deja 6 heridos, incluida la sospechosa

Un estudiante observa a agentes de la Policía de Tacoma luego de que varias personas resultaron heridas en un apuñalamiento masivo en la Escuela Secundaria Foss, el jueves 30 de abril de 2026, en Tacoma, Washington. (AP Foto/John Froschauer) AP

La sospechosa, una estudiante que también resultó herida, ya fue detenida, indicó Shelbie Boyd, portavoz del Departamento de Policía de Tacoma.

Todos los heridos fueron trasladados a un hospital, incluida la sospechosa, señaló.

El Departamento de Bomberos de Tacoma se presentó a la escuela secundaria Foss a la 1:38 de la tarde por un posible apuñalamiento, informó la portavoz Chelsea Shepherd. Al llegar, los equipos atendieron y trasladaron a cinco pacientes a hospitales locales, incluidos cuatro en estado crítico y uno con lesiones leves.

La sexta persona herida estaba bajo custodia policial y también fue trasladada a un hospital local con lesiones leves, agregó. Todos los hospitalizados se encontraban en condición estable a última hora de la tarde.

Shepherd no confirmó el tipo de lesiones que se atendieron.

“La escuela está segura y ya iniciamos una investigación. Los padres pueden recoger a sus hijos en el estacionamiento de estudiantes. Se estableció un área de reunificación”, indicó Boyd, la portavoz policial.

La escuela entró en confinamiento a la 1:38 de la tarde, y se evacuó a los estudiantes de forma segura a las 2:45 de la tarde, informó el distrito de escuelas públicas de Tacoma en un comunicado. Se cancelaron las actividades escolares y extraescolares del viernes.

La escuela reabrirá el lunes con la presencia de consejeros para brindar apoyo a estudiantes y personal.

“Agradecemos la acción rápida y serena de nuestro personal y de nuestros servicios de emergencia”, señaló el distrito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP